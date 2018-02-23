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CHP, şeker fabrikaları için komisyon kurdu

20 milletvekilinden oluşan bir komisyon kuran CHP, satılmak istenen fabrikalara gidecek

23 Şubat 2018 12:51

CHP, hükümetin 14 şeker fabrikasını özelleştirme kararı alması üzerine harekete geçti. 20 Milletvekilinden oluşan bir komisyon kuran CHP, heyetler halinde, satılmak istenen fabrikalara giderek işçi, çiftçi ve vatandaşla buluşacak, özelleştirmeye neden karşı olunduğu anlatılacak.

Heyet ayrıca sonraki süreçte satılması gündeme gelecek diğer şeker fabrikalarını da ziyaret edecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesi ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, koordinasyonunda oluşturulan komisyonda illerindeki fabrika satılacak olan milletvekilleri ve tarım alanında uzman milletvekilleri yer alıyor. Komisyon ayrıca Şeker İş Sendikasını da ziyaret ederek karşılıklı değerlendirmelerde bulunacak.

İlk olarak bugün (23 Şubat Cuma) saat 11.00’da Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, Türabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, Mahmut Tanal, Ali Şeker ve Fatma Kaplan Hürriyet’ten oluşan heyet Kırklareli Alpullu Şeker Fabrikası önünde olacak ve basın açıklamasında bulunacak.

Komisyonun planlanan diğer ziyaretleri şu şekilde;

24 Şubat Cumartesi

Uşak Şeker Fabrikası

Kamil Okyay Sındır, Özkan Yalım, Melike Basmacı, Burcu Köksal

25 Şubat Pazar

Afyon Şeker Fabrikası

Kamil Okyay Sındır, Burcu Köksal, Hüsnü Bozkurt, Orhan Sarıbal

27 Şubat Salı

Kahramanmaraş Elbistan Şeker Fabrikası ve Malatya Şeker Fabrikası

Veli Ağbaba, Kadim Durmaz, Orhan Sarıbal, Ali Öztunç

 

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şeker fabrikasıCHPkomisyon

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