CHP, 'Şehir Tiyatroları' kararının iptali için mahkemeye başvuruyor

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP, İstanbul Şehir Tiyatroları’ndaki yönetmeliğin iptali için idare mahkemesine başvuruyor. CHP Parti Meclisi Üyesi, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, “Tüm bu süreçte usullere uyulmamış ve yönetmelik ilgili taraflara haber verilmeden aceleyle değiştirilmiş” dedi. CHP’li üyelerin itirazlarının dikkate alınmadığını söyleyen Karakaş, CHP Büyükşehir Belediye Meclisi Grubu’nun yarın, İstanbul’da yönetmeliğin iptali için idare mahkemesine başvuruda bulunacağını söyledi.

T24’e konuşan Parti Meclisi Üyesi, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, iptal başvurusunu yarın 8 Mayıs 2012 günü yapacaklarını bildirdi.

CHP’li Karakaş, “İstanbul Şehir Tiyatroları Yönetmeliği’nin değişikliğinde Belediye Meclisi Kültür Komisyonu’nun haberi bile olmamış. Yönetmelik doğrudan Hukuk Komisyonu’na havale edilmiş, bu komisyonda ve sonrasında Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP’li üyelerin oyları ile kabul edilmiş” dedi.

CHP’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ayrılmasından yana olduğunu söyleyen Karakaş, “CHP ekonomik gelişme kadar, insani gelişmeye ve onun bir parçası olan kültürel gelişmeye de önem vermektedir. Programında da sanata ve sanatçıya daha çok kaynak ayrılmasına ve herkesin kültür ve sanata ulaşmasına vurgu yapmaktadır. CHP sanatın özgürlüğünü ve özerkliğini savunmakta, sanatın siyaset tarafından vesayet altına alınmasına karşı çıkmaktadır” diye konuştu.