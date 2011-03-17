CHP seçim otobüsüne İzmit'te pompalı saldırı

T24 - İzmit'te CHP seçim otobüsüne pompalı tüfekle ateş edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumartesi günü Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde yapacağı gezi nedeniyle parti genel merkezinden gönderilen seçim otobüsüne İzmit kent merkezinde pompalı tüfekle ateş edildi.



Saat 18.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi’nde meydana gelen saldırıda, içinde CHP il yöneticilerinin de bulunduğu otobüsün camı kırıldı. Ölen ve yaralananın olmadığı olayla ilgili olarak kimin ateş ettiğinin belirlenmesine ve yakalanmasına çalışılıyor.





