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CHP SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNE MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI  İSTANBUL (A.A)

20 Nisan 2011 01:12

-CHP SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNE MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI  İSTANBUL (A.A) - 19.04.2011 - Beyoğlu'nda CHP'nin 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezine molotofkokteylli saldırıda bulunuldu.  Alınan bilgiye göre, partinin Fatih Sultan Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin önüne gelen yüzleri maskeli kişiler, ellerindeki molotofkokteylleri binaya attıktan sonra olay yerinden kaçtı.  Saldırıda binanın bazı camları kırılırken, asılı bulunan bez afişlerin yandığını gören partililer hemen müdahale ederek alevleri söndürdü.  İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye, herhangi bir müdahalede bulunmazken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.  Bu arada aynı saatlerde Beyoğlu Piyalepaşa Caddesi'ndeki bir markete de yüzleri maskeli kişiler tarafından molotofkokteyli atıldı. Çıkan yangın, market çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü. 

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