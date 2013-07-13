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CHP, Sapan'ın attığı 'tweet' için Başbakan'dan özür diledi

CHP Antalya Milletvekili Sapan'ın, Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'la ilgili attığı tweet, Meclis'te dört parti tarafından da kınandı. CHP, Sapan adına Başbakan'dan özür diledi

13 Temmuz 2013 23:54

CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a yönelik “Biri çıkıp Sumeyye’nin k...a palayla vursa ne olurdu acaba?’’ tweeti, AKP, CHP, MHP ve BDP TBMM grupları tarafından kınandı.

Tepki çeken tweetle ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "CHP camiası adına Sayın Başbakan'dan özür diliyorum” dedi.

Altay TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

 

Bir vekile yakışmıyor

 

“Hesapta olmamakla böyle bir vaka görülüyor. Cümle cinsel bir şey içermese de, CHP camiası adına Sayın Başbakan'dan özür diliyorum.  Doğru bir hareket değildir, hoş olmamıştır. Bir milletvekiline yakışmamıştır.  Dünkü tavrı gösteren bayan milletvekillerimiz aynı tavrı göstereceklerdir. Ben onların Grup Başkanvekili olarak, onlar adına da CHP adına da bu hoş olmayan tweetten dolayı tekrar tekrar özür diliyorum" dedi.

 

Kötü söz hatibi bağlar

 

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın da Altay'ın tavrını doğru bulduğunu ifade ederek, "Kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun, bu tür kötü davranışların, söylemlerin önüne Meclis olarak geçmeliyiz. Kötü söz muhatabını değil, hatibi bağlar" diye konuştu. Aydın, bu hakareti kabul etmenin mümkün olmadığını da dile getirerek,  geçmişinde sıkıntıları olduğunu belirttiği Sapan'ı kınadı.

 

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