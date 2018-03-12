CHP: Sansür gazete sayfalarından internet sitemize kadar uzandı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın Başbakan Binali Yıldırım’la ilgili yaptığı açıklamanın yer aldığı ve CHP'nin sitesinin de yer aldığı internet sitelerindeki haberler İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime engellendi. CHP'li Yarkadaş, "Sansür gazete sayfalarından partimizin sitesine uzandı. Bu, dünya çapında bir rezalettir. Gerçeğe tahammülsüz oldukları bir kez daha görülmüştür" dedi.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre karara tepki gösteren Yarkadaş, erişim yasağı olan siteler arasında CHP’nin resmi internet sitesinin de yer aldığını söyledi. Yarkadaş, “Bu kararı alan hâkim ile kararı aldırtan Başbakan Yıldırım, aslında TBMM Genel Kurulu’na girmiş ve milletvekili konuşma yaparken mikrofonunu kapatmıştır. Yaptıkları anayasal suçtur. Bunun başka anlamı yoktur” ifadesini kullandı.

Avukatları Turan Aydoğan ile Mustafa Kemal Çiçek'in kararın ellerine ulaşmasının ardından hakimliğe giderek hemen itiraz ettiğini açıklayan Yarkadaş, "Sadece CHP.ORG.TR değil, toplamda 22 sitedeki habere erişim engeli getirildi. Böylece halkın Başbakan Binali Yıldırım'ın Fikirtepe'deki arsası için özel sözleşme yaptırdığı internet kayıtlarından silindi" diye konuştu.

"Yıldırım'ın avukatı ne istemişse onu yapmış"

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı erişim engeli kararının hukuksuz olduğunu belirten Yarkadaş, "Hakim, önüne konulan listeye bakmadan ve haberin içeriğini bile okumadan karar vermiş. Listede CHP'nin resmi internet sitesinin olduğundan haberi bile yok belli ki… Yıldırım'ın avukatları ne istese onu yapmış" diye konuştu.

"İftira yok, belge var"

Açıklamasında Başbakan Binali Yıldırım'a hakaret ya da iftira unsurunun olmadığını belirten Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yıldırım ailesine yapılan kentsel dönüşüm kıyağını belgesi ve fotoğraflarıyla ortaya koydum. Ve o bölgenin halkının nasıl mağdur edildiğini anlattım. Açıklamamda, bir yanda özel sözleşme ile imar kıyağı yapılan Yıldırım, diğer yanda ise yerinden yurdundan edilen Fikirtepe halkının durumu vardı. Yıldırım bu gerçek görünmesin diye hakime talimat vererek haberi sitelerden sildirdi. Gerçeklerin duyulmasından korkanlar, sansüre doymuyorlar."