CHP sandık güvenliği için uygulama geliştirdi

Banu Güven

CHP bir ilk olan "Adil Seçim Seferberliği” adlı uygulamayla, görevlilerin sandıklarının başında olup olmadığını kontrol edecek, sandık sonuçlarını hemen sisteme kaydedecek ve bu verileri Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) tutanaklarıyla karşılaştıracak. CHP’nin Bilgi ve İletişim’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, uzun süredir üzerinde çalışılan ve bir ilk olan bu uygulama ile partilerin güç birliğini ilk kez DW Türkçe’ye anlattı. Adıgüzel'in verdiği bilgilere göre, uygulamanın işlevleri şunlar olacak:

- Uygulama seçim günü sabahtan oy pusulaları teslim edilene kadar sandık görevlilerinin konumunu takip edecek. Görevli kayıtlı olduğu sandığın başında değilse, sisteme uyarı gidecek. Böylece daha önce yaşanan kayıtlı görevlinin sandığa gitmemesi ya da sandığı erken terk etmesi gibi risklerin önüne geçilecek.

- Görevliler bir sorun olduğunda uygulama içi bir butonla çağrı merkezini istedikleri anda arayabilecek ya da “Canlı Destek” butonunu kullanarak merkezle yazışabilecek.

- Sandık görevlileri oy sayımı yapıldıktan sonra “Cumhurbaşkanı Seçimi” ve “Milletvekili genel Seçimi” butonlarını seçerek iki oylamanın tutanak fotoğraflarını tarayıcı kalitesinde çekip ayrı ayrı sisteme gönderecek.

- Sisteme gönderilen fotoğraflar OCR - Optik Karakter Tanıma sistemiyle taranacak. Tutanaktaki veriler ve sonuç bu yolla kendiliğinden ve hızla sisteme yüklenecek.

- YSK’nın 3 dakikada bir erişime açtığı sonuçlarla, sisteme uygulama yoluyla giren sonuçlar karşılaştırılacak. Sonuçlar arasında uyumsuzluk olursa, sistem uyarı verecek.

- Sistemin uygulanması için akıllı telefon kullanmak yeterli olacak. Her okulda bir bilişim görevlisi de hazır bulunacak. Akıllı telefon kullanılamadığı durumlarda sonuçlar ilçe başkanlıklarındaki görevlilerce web tabanlı sisteme girilecek.

- Bütün bu veriler bir merkezde web bazındaki bir sistemde toplanacak ve gerekli müdahaleler de burada belirlenecek.

Adil Seçim İçin Geniş İttifak

Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi ile bu ittifakın dışında bırakılan HDP adil bir seçim için beraber çalışıyor. Bu partilerin yanı sıra seçime katılmayan EMEP gibi partiler, Birleşik Haziran Hareketi, DİSK, KESK, Memleket Biziz, Sensiz Olmaz ve Sandık Gücü gibi platform ve STK’lar sandık güvenliği için bir süredir Ankara’da bir araya geliyor. “Adil Seçim Seferberliği” adı işte bu toplantılardan çıkıyor. Bu çalışmalar seçim gecesi de koordinasyon içinde bir merkezden yürütülecek. Çalışmalara katılan tüm partilerin temsilcileri oy sayımı sırasında bu merkezde olabilecek ve Türkiye genelinde sandık güvenliği için bilgilerini aynı sistemde birleştirecek.

Uygulamayı CHP hazırladı ama "Adil Seçim Seferberliği" içinde yer alan partilerin sandık görevlisi ya da müşahit olan herkes indirebilecek, tüm partiler de bu verilere ulaşabilecek. Uygulamayı indirenler “Görev Yeri Tercihi” sayfasında nerede görev almak istediklerini belirtebilecek. “Zorlu bölgelerde görev almak istiyorum” diye bir tercihte de bulunabilecek. Partiler sandık görevlilerini 1 Haziran’a kadar belirleyip, kimin nerede görev yapacağını YSK’ya bildirmek zorunda. Bu tarihten sonra artık müşahit atanabilecek.

Adıgüzel: Amacımız sandığa giren iradenin sandıktan çıkması

Ne var ki YSK 1 Haziran’a beş gün kala hala sandık numaralarını vermemişti. Bu gecikmeye hükümet tarafından gelen, Doğu ve Güneydoğu’da sandık birleştirme talepleri yol açtı. Bu durum, partilerin sandıklara görevli atamalarını çok sıkışık bir zamana sığdırmaya zorlayacak. Tahminler 180 bin ila 190 bin sandık kurulacağı yönünde. Adil Seçim Seferberliği’nin hedefi her sandıkta ikişer görevliyle bulunmak.

Referandum sonuçları incelenerek en riskli ve şaibeli sandıkların haritası çıkarılmış. Referandumda Urfa’da tek bir “Hayır” oyunun bile çıkmadığı 260 sandık var. Hiç geçersiz oy kullanılmamış, seçmen sayısından fazla oy çıkmış, tam katılımla oy kullanılmış sandıkların bulunduğu köy, mahalle ya da bölgeler yakın takibe alınacak. 16 Nisan referandumunda bu şekilde şüphe uyandıran sonuçlar çıkan yaklaşık 30 bin sandık saptandı. Buralara ayrıca eğitim almış avukatlar da gönderilecek. Bazı milletvekilleri de buralarda hazır bulunacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, bir solukta bütün bunları anlattıktan birkaç noktanın altını çiziyor: “Amacımız sandığa giren iradenin sandıktan aynen çıkması ve bunu tüm seçmenler için yapıyoruz”. Adıgüzel, sözlerini “2007’den bu yana oluşturulan bir veri tabanı var. Altı ayda YSK’dan alınan seçmen listeleri TÜİK’İn nüfus verileriyle karşılaştırılıyor. Apartman girişlerine de o hanede seçmen görünenlerin listeleri bu çalışmalar çerçevesinde asıldı" şeklinde sürdürüyor.

“21. Yüzyılda seçime koşut olarak böyle bir uygulamaya ihtiyaç duymak üzücü. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde böyle bir uygulama yok. Şili’de benzeri yapılmış bildiğim kadarıyla" diyen Adıgüzel, “Sandık birleştirmeler bizi endişelendiriyor. Oy kullanılacak sandığın yürüme mesafesinde olması gerekiyor. Bunu takip edip itirazlarımızı yapacağız" diye konuşuyor. Adıgüzel, adil bir seçim için parti farkı gözetmeksizin herkesin elini taşın altına koyması çağırısında bulunduklarını belirtiyor.