CHP sanata baskıların çetelesini çıkardı

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, sivil toplum kuruluşlarıyla AKP iktidarında sanata yönelik baskıları içeren bir rapor hazırlıyor. “Tutuklu Sanat” başlıklı rapor tamamlandıktan sonra TBMM gündemine taşınacak. Onur’un raporunda, Batman’da Bahar Kültür Merkezi üyesi 13 kişiye verilen 5 yıl boyunca "sanat yapmama" cezası var, inancını açıkladığı için hakkında soruşturma açılan dünyaca ünlü piyanist- besteci Fazıl Say, "ucube" gerekçesiyle eseri paramparça edilen heykeltraş Mehmet Aksoy da var.

“İnsanlık heykeli başı kesilerek idam edilmiştir” denilen raporda, “Daha önce Aziz Nesin’e, Hrant Dink’e yapılanlar şimdi açık açık Fazıl Say’a yapılmaktadır. O gün olduğu gibi, bugün de susanlar suçun ortağıdır." ifadelerine yer verildi.

‘Şehir Tiyatroları sanata ilk müdahale değil’

Şehir Tiyatroları’ndaki operasyonun sanata ilk müdahale olarak algılanmasının yanlış olduğunu söyleyen CHP’li Onur, “Oysa AKP iktidarının sanat alanındaki icraatları ve baskıcı tutumu yeni değil; heykelden müziğe, sinemadan tiyatroya değin sanatın her alanında ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez heykelini idam eden ve sanatçılar için "sanat yapma" ve "kültürel faaliyetlere katılmanın" yasaklanması gibi cezalar icat eden bir iktidarla karşı karşıya. Müzisyenler tutuklanmakta, şarkılar suç delili olmakta,düşüncelerini özgürce ifade eden sanatçılar hedef gösterilmektedir" dedi.

Melda Onur’un, STK’larla hazırladığı "Tutuklu Sanat Raporu"nda yer alan yasak ve müdahaleler şöyle:

Batman'da 5 yıl boyunca 'sanat yapmama' cezası

2011’in Kasım ayında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Batman’da faaliyet gösteren Bahar Kültür Merkezi üyesi 13 kişiye, 5 yıl boyunca “sanat yapmama” cezası verdi. Nevruz kutlaması ve basın açıklamalarına müzik aletleriyle katıldıkları için haklarında "Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet" iddiasıyla 10’ar ay hapis yatan grup üyeleri, “5 yıl boyunca hiçbir sosyal ve sanatsal etkinliğe katılamazlar” ifadesiyle, toplu alanlarda ve etkinliklerde şarkı söylemekten men edildi.

Def çalarak izinsiz etkinlik yapan kalabalığı coşturmakla suçlanan Çiçek Tekdemir ise 4 ay hapis yattıktan sonra, aynı şekilde 5 yıl boyunca “sanat yapma ve kültürel faaliyetlere katılma yasağı” ile şartlı tahliye edildi.

Grup Yorum Üyesi Taygun, Tekirdağ Cezaevi'nde

Grup Yorum üyesi Seçkin Taygun Aydoğan 5 ayı aşkın süredir Tekirdağ 1 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu bulunuyor. Türkiye’nin yakın dönem protest müzik tarihinin önemli ismi, konserlerini 10 binlerin izlediği Grup Yorum elemanları düzenli olarak tutuklanıyor.

Pir Sultan Abdal Derneği'nin 17 yaşındaki tutuklusu

Grup Yorum’un “Bağımsız Türkiye" konserinin afişini asan Pir Sultan Abdal Derneği üyeleri gözaltına alınarak tutuklandı. Çorum Pir Sultan Abdal Derneği üyesi 17, 19 ve 23 yaşında olan üç kişi, 15 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek olan konser nedeniyle şehir merkezinde afiş asmak istedi. "Polise mukavemet" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından 17 yaşındaki dernek üyesi serbest bırakılırken diğer iki dernek üyesi Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Grup Yorum konserine bilet satmak ve 8 Mart etkinliğine katılmak gibi gerekçelerle haklarında "terör örgütü propagandası" suçundan dava açılan dördü üniversite öğrencisi altısı tutuklu yedi kişinin Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın dün görülen karar duruşmasında bir kişi beraat etti, altı kişi 1 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkûm oldu.

Tiyatro oyuncusu İsmail Yıldız 5 aydır Kandıra Cezaevi'nde

“Bildiğin Gibi Değil” oyununda Gever karakterini canlandıran Nü.Kolektif Üyesi tiyatrocu İsmail Yıldız, 24 Aralık günü tutuklandı, 5 aydır Kandıra F tipi cezaevinde tutuklu. Erzurum Belediyesi, TiyatroKare’nin "Onca Yoksulluk Varken" oyununu "kahrolsun faşizm" yazılı dekor bahanesiyle sahneye konulmasını yasakladı.

'Kumbaracı 50' sahnesi mühürlendi

Yazar Özen Yula’nın kaleme aldığı, Ayça Damgacı, Cem Yanılmaz, Nebil Sayın ve Can Anar’ın rol aldığı "Yala Ama Yutma" oyununa bir gazetenin başlattığı kampanya sonucunda Kumbaracı 50’ Sahnesi mühürlendi. Oyun ekibi tehdit içeren yorumlar nedeniyle valilik ve emniyete başvurarak koruma talep etti.

Tophane'de sergiler basıldı, sanatçılar dövüldü'

Yönetmelik değişikliğiile Şehir Tiyatroları’nı artık sanatçılar değil belediyecilerin yönetmesi istenmektedir. Emek Sineması gibi tarihi sinemalar AVM yapılmak üzere yıkılmış, yenileme bahanesiyle AKM uzun süreler kapatılarak opera ve bale sanatı yok olma noktasına getirilmiş durumdadır.

Tophane’de sergiler basılmış, sanatçılar dövülmüş, saldırganlara sahip çıkılmıştır.

'Fazıl Say hedef gösteriliyor'

Türkiye’nin gurur kaynağı dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say hakkında inancını özgürce açıkladığı için “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek”iddiasıyla soruşturma açıldı. Daha önce Aziz Nesin’e, Hrant Dink’e yapılanlar şimdi açık açık Fazıl Say’a yapılmaktadır. O gün olduğu gibi, bugün de susanlar suçun ortağıdırlar.

İdam edilen heykel

Sanatçı Mehmet Aksoy’un Kars’ta yaptığı İnsanlık Heykeli hedef olmuş ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez “O heykel ucube, yıkılacak” emri verilerek, İnsanlık Heykeli başı kesilerek idam edilmiştir.