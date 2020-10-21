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CHP, sahte içkiden kaynaklanan ölümleri araştırmak için komisyon kurdu

21 Ekim 2020 13:15

Son günlerde art arda meydana gelen sahte içki kaynaklı ölüm haberleri üzerine CHP harekete geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine “sahte içkiye bağlı ölümleri” araştırmak için parti içerisinde araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, ölümlerin yaşandığı şehirleri ve aileleri ziyaret etmeye başladı.

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