CHP, sahte içkiden kaynaklanan ölümleri araştırmak için komisyon kurdu

CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla komisyonun kurulduğu bildirildi. Kurulan komisyonda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Mahir Polat, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer yer aldı.

Sahte içkiye bağlı ölümler ve sahte içkinin boyutlarıyla ilgili araştırma yapacak olan komisyon, Türkiye’de ölümlerin yaşandığı şehirlerde ziyaretlere başladı. CHP heyeti, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerini ve kalıcı sağlık sorunu yaşayan kişileri ziyaret ederek incelemelere başladı.

Şu ana kadar Kırıkkale ve İzmir’de görüşmeler yapan heyet, incelemelerinin tamamlamasının ardından sahte içki nedeniyle yaşanan mağduriyetleri rapor haline getirerek kamuoyuna açıklayacak.

Son dönemde ilk olarak Kırıkkale’de 9 Ekim’de başlayan sahte içki kaynaklı ölümler, İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak’ta da görüldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye ulaştı.