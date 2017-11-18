CHP Sağlık Komisyonu, 5'inci Bölge Çalıştayı'nı Diyarbakır'da yaptı

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- CHP Sağlık Komisyonu\'nun Diyarbakır\'da düzenlediği 5\'inci Bölge Çalıştayı\'nda konuşan Muğla Milletvekili Nurettin Demir, bölge insanının çektiği sıkıntıları bildiklerini, çözüm için fikir ve öneri alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi.

CHP Sağlık Komisyonu\'nun 5\'inci Bölge Çalıştayı, Diyarbakır\'da düzenlendi. Bir otelin konferans salonunda yapıldı. Toplantıya milletvekilleri; Nurettin Demir (Muğla), Hüseyin Çakmak (Mersin), Niyazi Nefi Kara (Antalya), Ali Şeker (İstanbul), Çetin Arık (Kayseri) ve Erkan Aydın (Bursa) ile sağlık alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri katıldı. Muğla Milletvekili Nurettin Demir, çalıştayda Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'nun sağlık sorunlarını tartışacaklarını söyledi. Diğer bölgelerdeki çalıştayları bitirdikten sonra Ankara\'da son bir çalıştay yapacaklarını belirten Demir, şunları söyledi:

\"Amacımız, Türkiye\'deki sağlık sisteminin daha iyi noktaya getirilmesidir. CHP olarak sağlıkta özellikle son yıllarda yaşanan, sağlık çalışanlarının çok mutsuz olduğu bir ortamda nasıl bir programla önümüzdeki süreçte neler yapabilirizin yanıtlarını arıyoruz. Bunları konuşmak için geldik. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Türkiye\'nin olağanüstü bir hal içerisinde bugüne kadar neler yaşadığını izliyoruz. Özellikle toplumu ayrıştıran ve kendisine muhalif olduğunu tahmin ettiği ya da insanların doğduğu yere göre tavır alan bir iktidarın, özellikle bu bölgede, özgürlük ve demokrasilerde ne kadar sıkıntı çektiğini biliyoruz. Bu olağanüstü durumda özellikle devlet memuriyetine girişte ve hizmette bölgemiz insanının ne sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Ama, bu genelde Türkiye\'de var ama daha yoğun bir şekilde buralarda var, buralarda yaşıyoruz.\"

Türkiye\'nin özgürlük ve tam demokrasiyi getirecek bir sürece doğru gittiğini kaydeden Demir, \"Özgürlük paydasında neler yapabiliriz, nasıl bir ortam yaratabiliriz? Özgürlüklerin olmadığı yerde sağlık da olmaz, dolayısıyla sağlığın olabilmesi için öncelikle özgürlük gerekiyor, demokrasi, tam demokrasi gerekiyor. Bunun bilinciyle biz sağlık komisyon üyeleri ve milletvekilleri olarak sizlerin düşüncelerini almaya geldik. Bu zor koşullarda en iyisini nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz, sizlerden öneriler almak, yaşadığımız sıkıntı ve sorunları hem bölgesel hem de ülke olarak sizden alacağımız enerji, güç, eleştiri; her konuda rahatça burada anlatabilirsiniz\" diye konuştu.

Çalıştay, milletvekili ve katılımcılar arasında soru-cevap ve öneriler bölümüyle devam etti.



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