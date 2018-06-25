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CHP, Saadet ve İyi Parti'den gelen oylarla 12 kentte uzun yılların ardından milletvekili çıkardı

İşte o illerin listesi...

25 Haziran 2018 05:42

Saadet Partisi ile yapılan seçim işbirliği ise Millet İttifakı’nın en büyük partisi CHP’ye yaradı. Saadet Partisi ve İyi Parti’den gelen oylarla birlikte CHP, uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı 12ilde; Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa, Yozgat ve Elazığ’da birer milletvekili çıkardı. 

Saadet Partisi, 24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre TBMM’ye milletvekili gönderemedi. Seçimlere CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti’yle kurduğu ittifakla giren Saadet Partisi’nin beklediği ‘dip dalga’ gelmedi ve oy oranı yüzde 1.36’da kaldı. Partinin cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun oy oranı da yüzde 0.90 oldu.

CHP listelerinden seçime giren Saadet Partili 3 isim ise TBMM’ye girmeyi başardı. İstanbul 1. bölge 3. sıra milletvekili adayı Hüseyin Emre Bağce, 3. bölge 9. sıra adayı Nazır Cihangir İslam ve Konya 2. sıra adayı Abdülkadir Karaduman ise kesin olmayan resmi sonuçlara göre Meclis'e girdi. 

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