CHP, Saadet Partisi'nden randevu isteyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Önümüzdeki günlerde Saadet Partisi'nden randevu talep edeceğiz" dedi. Salıcı, AİHM'in iki yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Eski HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili "Türkiye AİHM'in kurucu üyesidir, kararını uygulamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ettiği sırada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salıcı, "İYİ Parti ile görüşmeler yapılıyor. İşbirliği çerçevesi oluşucak mı oluşmayacak mı bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz ama bununla ilgili şuan detay açıklayabilecek bir durumda değiliz. Bir süreç var ve bu sürecin sonunda umarım olumlu bir durum ortaya çıkar ama bunda tabiki İYİ Parti'deki yetkililerin de tavırları olaya katkı sağlayacaktır. HDP ile resmi bir görüşmemizde şuan yok. Saadet Partisiyle de ilgili olarak önümüzdeki günlerde görüşmeler yapılacak. Bu görüşme de genel başkan düzeyinde olacak" diye konuştu.

HDP ile görüşme yapmadıklarını ve gündemlerinde olmadığını söyleyen Salıcı, AİHM'in Demirtaş kararına ilişkin "Türkiye AHİM'in kurucu üyesidir, kararını uygulamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.