CHP: Reina katliamını övenler ellerini kollarını sallayarak gezerken, laikliği savunan gençler tutuklandı!

CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Reina'daki terör saldırısının ardından İstanbul Okmeydanı'nda kahvehaneleri dolaraşarak "laikliği savunma çağrısı" yapan Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya'nın tutuklanmasıyla ilgili olarak "Bu katliamı övenler, linç girişiminde bulunanlar ellerini kollarını sallayarak toplumun içinde gezerken, laikliği savunan gençler tutuklandılar. Hükümetin rejim değişikliği telaşında olduğu belli" dedi.

Bugünkü CHP MYK toplantısının gündemine ilişkin olarak açıklama yapan Böke'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bugün 2017’nin ilk CHP MYK’sı yapıldı. 2017’ye çok büyük bir acıyla başladık. Ortaköy’de katliam yaşadık. İnsanlarımız gerici barbar anlayış tarafından yaşam tercihlerinden dolayı hedef alındılar. Türkiye terör tehdidi altında. AKP’nin yanlış politikası Ortadoğu’nn terör iklimini ülkemize taşıdı.

Hükümetin planı yok

Hükümet ise bu terör dalgası karşısında kınamak ve hamaset dışında bir şey yapmıyor. Korku iklimi içinde yaşıyoruz. hükümeti IŞİD ve Nusra’ya karşı vatandaşlarını güvenliğini sağlayacak bir yaklaşımı, planı ve tedbiri yok.

Laik yaşam biçimi hedef alınmıştır

Ortaköy’deki katliam dönüm noktası. Bu yaşanan sıradan bir terör değildir. Laik yaşam biçimi hedef alınmıştır. Bununla sadece güvenlik tedbiri alınarak başa çıkılamaz. Laikliğe sahip çıkmak gerekir. Ancak laikliğe sahip çıkanlar hedef alınıyor. işte en büyük tehlike budur. Halkevleri üyesi iki genç laikliği savundukları için tutuklandılar. Bu katliamı övenler, linç girişiminde bulunanlar ellerini kollarını sallayarak toplumun içinde gezerken, laikliği savunan gençler tutuklandılar. Hükümetin rejim değişikliği telaşında olduğu belli.

Açıkça suçtur

Şunu herkes çok iyi bilmeli. Anayasa’da yazan laikliği savunmak asla suç değildir. Ama laikliği savunanlar hapsetmek açıkça suçtur. O laiklik metninin arkasındayız.

Hepimiz AKP rejiminin hedefindeyiz

AKP’li olmayan, rejim değişikliğini desteklemeyen hepimiz AKP rejiminin hedefindeyiz. AKP rejimi fiili darbe yaşatıyor. Son örneği Ahmet Şık’ın tutuklanması. Dün FETÖ’ye bugün ise AKP’ye dokunan yanıyor. İşte FETÖ ister AKP, Ahmet Şık gibiler darbecilerin hedefinde oluyor. Onlarca gazeteci AKP rejimini hapishanelerinde tutuklular.