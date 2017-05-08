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"CHP referandumun iptali için Erdoğan'ın başdanışmanına danıştı" iddiası

CHP'nin danıştığı iddia edilen Ombudsman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başdanışmanlığını yapan Şeref Malkoç

08 Mayıs 2017 16:57

Referandumu ardından seçimin iptali için Danıştay'a başvuran ancak ret yanıtı alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başvuru öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Şeref Malkoç'a danıştığı öne sürüldü.

Odatv'nin haberine göre, CHP Danıştay'a gitmeden önce Kamu Başdenetçisi'ne yani Ombudsman'a da danıştığı iddia edildi.

Parti yöneticileri Malkoç'a "Danıştay'a başvurmak doğru mu?" diye sordu. Ombudsman'ın da CHP'ye "Doğru" yanıtını vermesiyle, parti Danıştay'a başvurmakta kesin kararı aldı iddiası yer aldı.

CHP'nin danıştığı iddia edilen Ombudsman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başdanışmanlığını yapan Şeref Malkoç.

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