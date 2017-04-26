CHP, referandum itirazını AİHM'e taşıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu sonucuna yönelik itirazını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak.

CHP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, kararın Merkez Yürütme Kurulu toplantısında alındığını belirterek "Dün yetkili kurullarımızla parti meclisimiz toplandı. Parlamento içinde de dışında da bu gayrimeşru sonucun milletin iradesini yansıtacak şekilde değiştirilmesi için mücadele edeceğimizin altını çizdik. Önümüzdeki günlerde AİHM'e başvuru yapacağımızı bir kez daha söylemek istiyorum." diye konuştu.

Avrupa Konseyi Parlamentosu Meclisi'nin Türkiye'ye siyasi denetim kararı vermesini değerlendiren Böke, "Kararı dün hep beraber üzüntüyle takip ettik. Bu karar ile Türkiye denetimden çıkan sonra da denetime alınan ilk Avrupa ülkesi oldu. Bunun siyasi bir karar olarak geçiştirilemeyecek olmasının altını çiziyoruz. Bu karar siyasi gerekçe ile falan değil, Türkiye'deki iktidarın başta OHAL olmak üzere somut uygulamaları nedeniyle verilmiştir. Alınan karar Türkiye'nin demokratik standartlardan uzaklaştığını bir ifadesidir" değerlendirmesini yaptı.

CHP'nin itiraz süreci nasıl işlemişti?





CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda, mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli olduğuna yönelik kararına itiraz etmişti.



CHP'nin başvurusu YSK tarafından reddedilmişti. CHP ardından mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin YSK kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvuru yaptı.



Yüksek mahkeme, anamuhalefet partisinin itirazını dün karara bağladı. Danıştay 10. Dairesi, YSK'nın kararının idari işlem niteliğinde olmadığına hükmetti.