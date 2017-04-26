T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP, referandum itirazını AİHM'e taşıyor

Selin Sayek Böke: YSK ve Danıştay'ın reddi, Türkiye'nin gerçek meselelerinin üstünün örtülmesi için bir gayrettir

26 Nisan 2017 18:21

Cumhuriyet Halk Partisi, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu sonucuna yönelik itirazını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak.

CHP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke,  kararın Merkez Yürütme Kurulu toplantısında alındığını belirterek "Dün yetkili kurullarımızla parti meclisimiz toplandı. Parlamento içinde de dışında da bu gayrimeşru sonucun milletin iradesini yansıtacak şekilde değiştirilmesi için mücadele edeceğimizin altını çizdik. Önümüzdeki günlerde AİHM'e başvuru yapacağımızı bir kez daha söylemek istiyorum." diye konuştu.

Avrupa Konseyi Parlamentosu Meclisi'nin Türkiye'ye siyasi denetim kararı vermesini değerlendiren Böke, "Kararı dün hep beraber üzüntüyle takip ettik. Bu karar ile Türkiye denetimden çıkan sonra da denetime alınan ilk Avrupa ülkesi oldu. Bunun siyasi bir karar olarak geçiştirilemeyecek olmasının altını çiziyoruz. Bu karar siyasi gerekçe ile falan değil, Türkiye'deki iktidarın başta OHAL olmak üzere somut uygulamaları nedeniyle verilmiştir. Alınan karar Türkiye'nin demokratik standartlardan uzaklaştığını bir ifadesidir" değerlendirmesini yaptı.

 

CHP'nin itiraz süreci nasıl işlemişti?



CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda, mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli olduğuna yönelik kararına itiraz etmişti.

CHP'nin başvurusu YSK tarafından reddedilmişti. CHP ardından mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin YSK kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvuru yaptı.

Yüksek mahkeme, anamuhalefet partisinin itirazını dün karara bağladı. Danıştay 10. Dairesi, YSK'nın kararının idari işlem niteliğinde olmadığına hükmetti.

 

ETİKETLER

CHPanayasa değişikliğiitirazAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24