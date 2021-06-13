CHP raporunda yer aldı: 'Recep Tayyip' ismini değiştirmek istedi; memurlar,  “Tayinimizi çıkarırlar” diyerek vatandaşı geri çevirdi

CHP, Çankırı’ya 40 kişilik heyetle giderek rapor hazırladı. Heyetle sohbet ederken, ”Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, 'Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar" diyen bir vatandaş da raporda yer aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Sevgi’nin haberine göre, CHP; genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinden oluşan 40 kişilik heyet ile Çankırı’yı ziyaret etti. 2 Haziran’daki ziyaretin ardından kentteki genel durum ve vatandaşların görüşleri rapor haline getirildi.

Raporda yer alan bazı görüşler şöyle:

"Pişmanım ama değiştiremiyorum: Oğluma “Recep Tayyip” adını koymuştum. O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, “Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz” diyorlar. Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum. (Vatandaş)

Verdiğini geri aldı: 3 bin TL hibe destek aldım. “Faydası oldu mu” diye sorarsanız; üzerine ekleyip BAĞKUR prim borcumu ödedim. Devlet verdiğini geri aldı. (Esnaf)

Primler 9’a katlandı: Pandemi döneminde çiftçiye hiç destek verilmedi. İki senedir BAĞKUR’lar ödenmiyor. BAĞKUR primleri borcu silinsin. 2010 yılında prim 120 TL idi, bugün 1085 TL. Aylık ödeyemiyorum. (Çiftçi)"