CHP raporuna göre dolaylı vergiler yüzde 195 arttı

T24- AKP iktidarının 8 yılını mercek altına alan CHP, hükümetin ekonomi icraatlarını rapor hale getirdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Raporu'na göre; 2002'den 2010'a kadar sabit ve dolaylı vergiler yüzde 195 oranında arttı, orta direğin ödediği vergilerde yüzde 500'e varan artış oldu.



Cumhuriyet gazetesinde yer alan CHP MYK Raporu'ndaki tespitler şöyle: "Türkiye'nin yaşadığı büyük kriz 2001'den sonra son 8 yılda enflasyon yüzde 80 artarken ağırlıklı olarak orta direğin ödediği vergilerde yüzde 500'e varan artışlar oldu. Başta Motorlu Taşıtlar Vergisi ve otomobil alırken ödenen ÖTV olmak üzere alkollü içkiler, sigara, beyaz eşyadan devletin aldığı vergi miktarı yüzde 400 ile 500 oranında yükseldi. Beyaz eşyadan devletin aldığı ÖTV yüzde 804 arttı."



Halkın sırtındaki vergi yüzde 20 arttı

Raporda, büyüme ve enflasyonun payı çıktığında halkın sırtındaki vergi yükünün net yüzde 20 artış kaydettiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Ücretlilerin ödediği ve devletin her ay peşin kestiği gelir vergisi, ağırlıklı olarak otomobil sahiplerinin ödediği MTV olmak üzere mülkiyet üzerinden alınan vergiler, KDV, özel tüketim ve iletişim vergiler, harçlar, yol köprü gelirleri ve para cezalarının toplamda artışı yüzde 195'i buldu. 2009 sonunda 208 milyarlık bütçe gelirlerinin yüzde 60'ı olan 129 milyarı vatandaş otomobil, benzin, sigara, alkol, özel iletişim vergileri, harçlar ve para cezaları olarak ödedi. Aynı dönemde devletin gelirini beyan eden kuyumcudan, manifaturacıdan, doktordan, avukattan beyan yoluyla aldığı vergi yüzde 111 arttı."



Vatandaşın ödediği sabit vergilerin payı 7 kat arttı

Raporda, emlak vergilerin bu yıl birçok ilde 3-4 kat arttığı belirtilerek, "Böylece hem merkezi bütçe hem belediye harcamalarında vatandaşların ödediği sabit vergiler ve KDV, ÖTV gibi vergilerin payı 7 kat arttı" denildi.