CHP raporu: 9 aylık OHAL sürecinde 35 kişi intihar etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba'nın 'OHAL Sürecinde Gerçekleşen İntiharlar' başlığıyla hazırladığı raporda, 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL'deki 9 aylık süreçte 35 kişinin intihar ettiği belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, raporda, masum olduğuna inanan insanların bunu kanıtlayabilecekleri hukuk yollarının kapatılmasıyla cezaevlerinden yükselen işkence iddiaları ile intihar vakalarında ciddi bir artış yarattığı ifade edildi.

Bazılarının örgüte bağlılıkları nedeniyle konuşmamak için intihar ettiğinin de iddialar arasında olduğuna dikkat çekilen raporda, herhangi bir çıkarımda veya kesin hükümde bulunulmadan durum tespiti yapıldı.

Rapora göre; 'FETÖ' üyeliği kapsamında ihraç edilen veya tutuklanan vatandaşlardan ve yakınlarından, tespit edilebilen 35 kişi intihar etti. Bu intihar vakalarının 13’ü evde, 7’si cezaevinde, 1’i nezarethanede, 1’i yurtta, 8’i çalıştığı kurumda, 5’i dışarıda gerçekleşti.

İntihar edenlerden 17’si polis, 4’ü asker, 4’ü öğretmen, 2’si infaz koruma memuru, 1’i rehberlik uzmanı, 1’i kaymakam, 1’i cami imamı, 1’i savcı, 1’i mühendis, 1’i öğrenci, 1’i doktor ve 1’i diş hekimi. İntihar vakalarından bazıları rapora şöyle yansıdı:

Listede en çok polis var

Öğretmen Ergülü Yıldız: 47 yaşındaki Eğitim-Bir-Sen üyesi Yıldız, müdür yardımcılığı yaparken 'FETÖ' üyeliğinden açığa alındı, ardından da gözaltına alınıp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öğretmenler Günü’nde, evinde kendini astı.

Öğretmen Mehmet Karadoğan: Afyon’da görev yaptığı dönemde arkadaşları ile ortak kullandığı internet hattı üzerinden 'FETÖ' ile bağlantılı yasaklı bir siteye girdiği gerekçesi ile açığa alındı. Ağabeyini ziyarete giderken arabasında av tüfeğini çenesinin altına dayayarak intihar etti. Karadoğan’ın cebinden ailesine yazılmış “Beni affedin, doğru olan yol buydu” yazılı bir kâğıt bulundu.

Öğretmen Behçet Emdi: 15 Temmuz’un ardından hemşire eşi ile birlikte ihraç edildi. Gözaltına alınan Emdi, koğuş tuvaletinde kendini ayakkabı bağcığı ile astı.

Polis Muhammet Mertoğlu: 15 Temmuz’da Emniyet Müdürü olan Levent Mustafaoğlu, 'FETÖ' üyesi olmayan polislere “Direnmeyeceksiniz, teslim olacaksınız” diyor ancak ifadelere göre Mertoğlu kabul etmiyor ve direniyor. Darbe girişimi başarısız olunca Mertoğlu, Emniyet Müdürü olarak atandı. Daha sonra Mustafaoğlu ile ilgili soruşturmada odası aranmak istenen Mertoğlu, “Benden de mi şüpheleniyorsunuz” diyerek tabancası ile kendini vurdu.

Polis Hakkı Topal: 2 çocuk babası Topal, açığa alındığını öğrenince aracıyla ormana giderek, kendini astı.

Polis Cahit Korkmaz: Olaydan yarım saat önce çay içtiği mesai arkadaşlarına “Namaz kılıyorum diye beni de FETÖ operasyonlarına dahil ederler mi, hapse atarlar mı, ailem perişan olur mu? ByLock dinlemelerine takılır mıyım, çok korkuyorum” demiş. Namaz kıldıktan sonra dinlenme odasında kalbine ateş ederek intihar etti. Bıraktığı notta, “Sizleri seviyorum, intiharımda sizlerin bir etkisi yok. Sadece korkum beni bu duruma getirdi” yazdığı belirtildi.

Polis Fatih Ezber: Açığa alınan Ezber, ocak ayında görevine iade edildi. Daha sonra Sürmene Emniyet Müdürü olarak atanan evli ve 2 çocuk babası Ezber, arkasında “Ailem ve yakınlarım sizi üzmek istemezdim, beni affedin” yazılı bir not bırakarak beylik tabancasıyla kendini vurdu.

Polis Hasan Erkuş: Açığa alındığı duyurulan 9 bin 103 Emniyet teşkilatı mensubu arasında ismini gören TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli polis memuru 23 yaşındaki Erkuş, evinde beylik tabancası ile intihar etti. İntihar etmeden önce yakınlarını aradığı ve sosyal medya hesabına “Ben vatan haini değilim. Vatanıma hiçbir zaman ihanet etmedim” diye yazdığı iddia edildi.

Yarbay Levent Önder: Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişimine engel olamadığını düşünerek ve yaşananları hazmedemeyerek ruhsal çöküntü içerisine girdi. Gönüllü olarak savcılığa ifade de veren Önder, sabahın erken saatlerinde beylik tabancasıyla kendini vurdu.

Yarbay İsmail Çakmak: Tutuklandığında verdiği ifadede, alay komutanının toplumsal olay var diyerek Kartal Köprüsü’ne gönderdiğini, darbe girişimini burada öğrendiğini, ardından da birliğe kışlaya dön emri verdiğini belirtmiş. Silivri Cezaevi’nde merdiven boşluğunda kendini çarşafla asarak intihar etti.

Rehberlik Uzmanı Ali Derebaşı: Müdür olan, evli ve 3 çocuk babası Derebaşı’nın eşi 'FETÖ' soruşturması kapsamında açığa alındı. Yeni eğitim yılının ilk günü anaokuluna giden Derebaşı, müdür yardımcısının odasında kendini astı.

Kaymakam Necmi Akman: 17 Temmuz günü görevden alındı. 20 Temmuz günü konutunu koruyan polis memurunun belindeki tabancayı ani bir hareket ile alarak kafasına ateş edip intihar etti. Ailesine yazdığı 6 sayfalık mektupta FETÖ ile ilgisinin olmadığını anlatan Akman’ın, yazdığı notta ailesine kara leke bulaştırmayı kabullenemediği ifade edildi.

Cami İmamı Hasan Taştan: Hakkâri’de öğretmen olan oğlu 'FETÖ' üyeliği suçlaması ile tutuklanınca, cami cemaatiyle yatsı namazını kıldıktan sonra lojmanına gitti, evin kapısına kendini astı.

Mühendis Burak Açıkalın: MİT’in 20 bin kişilik 'FETÖ' listesini örgüte sızdırdığı ve “Fuat Avni” isimli Twitter kullanıcısına bilgi aktaran isimlerden biri olduğu iddia edildi. Tutuklandıktan sonra cezaevinde intihar etti.

Polis Hasan Hüseyin Can: Açığa alındı, daha sonra gözaltına alınıp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ailesi evde yokken tabancası ile intihar etti.

Doktor Orhan Çetin: Açığa alındı. Bunalıma giren Çetin, çalıştığı hastanenin 10. katından atlayarak intihar etti.

Doktor Mustafa Sadık Akdağ: Gözaltına alındı, sorgunun ardından serbest bırakıldı. Olayın etkisinden kurtulamayan Akdağ, Trabzon’da kaldığı evde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Akdağ arkasında, “Ölümümden kimse sorumlu değildir. Bana bir suç atıldı. Bu suçu bana atanları Allah’a havale ediyorum” yazan bir not bıraktı.

Öğrenci Kamil İsmail Aydın: Babasının 'FETÖ' operasyonları kapsamında tutuklanması üzerine bunalıma girerek intihar etti. Kamil İsmail Aydın’ın babası olan, İnönü Üniversitesi Tıbbi Pataloji Bölüm Başkanı iken kapatılan Bank Asya’da hesabı bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan Prof. Dr. Nasuhi Engin Aydın uzun süreden bu yana cezaevinde bulunuyordu.