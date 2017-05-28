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CHP: PYD, PKK’yı kınarsa yol açılabilir

"Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi PKK’yı reddettiği için onlarla ayrı bir kanal açtık"

28 Mayıs 2017 22:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “PYD, ‘PKK’yı kınıyorum ve faaliyetlerini desteklemiyorum’ derse Türkiye onlarla ayrı bir kanal açabilir” dedi.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre, Washington’da gazetecilerle bir araya gelen Öztürk Yılmaz, “ABD yetkilileri, YPG/PYD işbirliğinin taktiksel ve geçici olduğu imajı vermeye çalışıyor. Türkiye’yi çok fazla kırmamak için bir çaba içindeler. İlişkiler en az nasıl zarar görür konusuna odaklandıklarını anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"IBKY'ye kanal açtık"

Öztürk Yılmaz, “Biz şunu diyoruz; PYD, ‘Ben PKK’yı kınıyorum ve faaliyetlerini desteklemiyorum’ derse Türkiye onlarla ayrı bir kanal açabilir. Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi PKK’yı reddettiği için onlarla ayrı bir kanal açtık. Aynı şey neden Suriye’de olmasın?” diye konuştu.

"PKK ile peşmerge ayrımı pek yapılmazdı"

“Suriye halkı özerk bir yapı isterse bu o bölgenin Türkiye ile ilişkilerini de kolaylaştırabilir” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Ama tek bir şartla; PYD’nin PKK ile bağlarını kesmesi halinde. PYD’nin o bağı koparması mümkün. Hatırlayın, Talabani ve Barzani de ‘PKK’yı kabul etmiyoruz. İşbirliği yapmıyoruz ve ofisini kapatıyoruz’ noktasına bir süreçle geldi. Halbuki ilk önceleri PKK ile peşmerge ayrımı pek yapılmazdı.” 

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