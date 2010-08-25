T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP PM ÜYESİ MATKAP'A OTOMOBİL ÇARPTI HATAY (A.A)

25 Ağustos 2010 21:30

-CHP PM ÜYESİ MATKAP'A OTOMOBİL ÇARPTI HATAY (A.A) - 25.08.2010 - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Nihad Matkap'a, yaya olarak yürüdüğü sırada Hatay'ın Erzin ilçesinde bir otomobil çarptı. Matkap, kazada hafif  yaralanırken, partililer otomobilin sürücüsünü dövdü. Referandum çalışmaları kapsamında Erzin'e gelen Matkap, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek referandumda ''hayır'' oyu kullanmalarını istedi. Buradaki konuşmasının ardından Matkap ve beraberindekiler, Kurtuluş Caddesi'nde bulunan Emekliler Derneğine yaya olarak giderken, Ali Karakuş yönetimindeki 31 YK 418 plakalı otomobil, kalabalığın içerisine girdi. Otomobil, Matkap'a ve İlçe Başkanı Mahmut Elmasoğlu'na çarptı. Olayda, Matkap dizinden, Elmasoğlu ise kolundan hafif yaralandı. Durumu gören partililer, üzerine yürüdükleri sürücüyü dövdü. Olayda yüzüne gelen darbelerden yaralanan sürücü Karakuş, Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kısa açıklama yapan Matkap, Karakuş hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, olayın içinde bir kasıt bulunup bulunmadığının araştırılacağını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24