-CHP PM ÜYESİ MATKAP'A OTOMOBİL ÇARPTI HATAY (A.A) - 25.08.2010 - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Nihad Matkap'a, yaya olarak yürüdüğü sırada Hatay'ın Erzin ilçesinde bir otomobil çarptı. Matkap, kazada hafif yaralanırken, partililer otomobilin sürücüsünü dövdü. Referandum çalışmaları kapsamında Erzin'e gelen Matkap, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek referandumda ''hayır'' oyu kullanmalarını istedi. Buradaki konuşmasının ardından Matkap ve beraberindekiler, Kurtuluş Caddesi'nde bulunan Emekliler Derneğine yaya olarak giderken, Ali Karakuş yönetimindeki 31 YK 418 plakalı otomobil, kalabalığın içerisine girdi. Otomobil, Matkap'a ve İlçe Başkanı Mahmut Elmasoğlu'na çarptı. Olayda, Matkap dizinden, Elmasoğlu ise kolundan hafif yaralandı. Durumu gören partililer, üzerine yürüdükleri sürücüyü dövdü. Olayda yüzüne gelen darbelerden yaralanan sürücü Karakuş, Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kısa açıklama yapan Matkap, Karakuş hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, olayın içinde bir kasıt bulunup bulunmadığının araştırılacağını kaydetti.