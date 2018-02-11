CHP PM'den 13 maddelik ‘hedef' bildirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Adalet ve Cesaret” temalı CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nın ardından ilk Parti Meclisi’ni (PM) Genel Merkez’de topladı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, “Bugün mücadele tek adam rejimi ile demokrasi arasındadır. Demokrasiden yana olan güçleri bir araya getirme görevi omuzlarımızdadır” denildi.

Toplantıda, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın partiye geri dönüş için verdiği bağışlanma dilekçesi görüşüldü. Dilekçe, çıkan tartışmalar sonucu merkez yönetim kurulunda görüşülmek üzere geri çekildi

PM toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu yeni PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Anıtkabir özel defterine “Partimizin ilk kurultayı kabul ettiğimiz Sivas Kongresi’nden günümüze fikirlerin yolumuzu aydınlatıyor, demokrasi mücadelemize güç ve cesaret veriyor. Devrimlerinin savunucusu olarak bizler ülkemize tam demokrasiyi, eksiksiz bir adaleti ve tüm vatandaşlarımızı kuşatan huzuru hâkim kılmakta kararlıyız” sözlerini yazdı.

Heyet daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret etti.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu yeni Parti Meclisi üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

2019 konuşuldu

Basına kapalı olarak yaklaşık 5 saat süren PM toplantısı, Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşması ile başladı. PM üyelerinin kendini tanıttığı toplantıda, kurultay değerlendirmesi yapıldı ve 2019 süreci masaya yatırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ve bu dönemde göreve gelen bütün PM üyelerine önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü kaydetti. Kılıçdaroğlu, “Hepiniz zor bir dönemde görev aldınız. Çok yoğun çalışacağız ve geniş kesimlerle buluşacağız. Bunun için sokakta olacağız. Sizden isteğim partililerin bulunduğu yerlerde değil, partimize oy çıkmayan seçmenlerin bulunduğu yerlere ulaşmanız” dedi.

Nazlıaka tartışması

PM'de Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın 300’den fazla delegenin imzasıyla bağışlanma talebi gündeme geldi. Bu talep PM’de sert tartışmalara neden oldu. Nazlıaka’nın TBMM’deki odasından Atatürk resmini indirmekle suçladığı Ankara Milletvekili Necati Yılmaz başta olmak üzere birçok PM üyesi söz aldı ve tepkilerini paylaştı. Yılmaz, Nazlıaka’nın hakkında iftira attığını ve yalan söylediğini belirtirken Kılıçdaroğlu Yılmaz’a, “Mağdur olduğunu ben de biliyorum” yanıtını verdi. Yılmaz ve diğer PM üyeleri, Nazlıaka’nın özür dilese bile partiye geri dönmemesi gerektiğini savundu.

Toplantı sürerken Nazlıaka, Genel Merkez’e çağrıldı. PM toplantısına girmeyen Nazlıaka ve tartışmalı olduğu Necati Yılmaz yan yana getirildi. Ancak Nazlıaka özür dilemediği için bu görüşmede uzlaşma sağlanamadı. Uzlaşmaları istenen Nazlıaka ve Yılmaz’ın tartıştıkları belirtildi.

Uzlaşının aksine tartışma daha da alevlenince Kılıçdaroğlu, konunun önce Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) ele alınması, ardından PM’ye getirilmesi için öneriyi geri çekti. Konu MYK’de tartışıldıktan sonra uygun görülürse yeniden PM’ye sunulacak.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, iki yıl önce “bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği” iddiasıyla ilgili “iftira” suçlamasıyla Nazlıaka’nın, partiden kesin ihracına oy çokluğuyla karar vermişti.

PM'nin rotası çizildi

PM bir bildiri yayımlayarak ‘hedeflerini’ sıraladı. “Bugün mücadele tek adam rejimi ile demokrasi arasındadır. Demokrasiden yana olan güçleri bir araya getirme görevi omuzlarımızdadır” denilen bildiride bu hedefler şöyle sıralandı:

1- OHAL düzenine son verecek, OHAL’in yarattığı bütün tahribatları ortadan kaldıracağız.

2- Tek adam rejimini kaldırıp, kuvvetler ayrılığına dayalı tam demokrasiyi kuracağız.

3- Laiklik temelinde inanç ve yaşam tarzlarını güvence altına alacak güçlü bir Cumhuriyet yaratacağız.

4- İnternet ve medya özgürlüğü de dahil olmak üzere düşünce ve ifade özgürlüğünü en geniş biçimde hayata geçireceğiz.

5- Hukukun üstünlüğünü tesis edecek, yargı bağımsızlığını sağlayacağız.

6- Toplumsal uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasa yaparak, hukukumuzu 20 Temmuz Darbesi dahil bütün darbe hukukundan temizleyeceğiz.

7- Adalet ve huzuru sağlayan bir düzen kuracağız.

8- Üreten, zenginleşen, adaletli paylaşan bir Türkiye yaratacağız.

9- İşsizlik, yoksulluk ve her türlü eşitsizlikle mücadele edecek, güçlü bir sosyal devlet kuracağız.

10- Herkese parasız, ulaşılabilir, çağdaş, kaliteli eğitim ve sağlık hizmeti sağlayacağız.

11- Kürt sorunu dahil bütün toplumsal sorunlarımızı, eşit yurttaşlık temelinde, ulusal bütünlük ve toplumsal uzlaşı ile çözeceğiz.

12- Her türlü terör, çatışma ve kutuplaşmayı ortadan kaldıracak, toplumsal huzuru inşa edeceğiz.

13- Dış politikamızı, yurtta barış dünyada barış ilkesi temelinde yeniden oluşturacak, iç siyaset malzemesi ve kutuplaşma aracı olmaktan çıkaracak, Türkiye’yi tekrar sözüne güvenilir ve öngörülebilir uluslararası aktör konumuna getirmek için ortak bir milli duruş oluşturacağız.

Disiplinde değişiklik

Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de yaptıkları toplantıda görevlendirmeyi tamamladı. Seçimde üyelerin tam oyunu alan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan yeniden YDK Başkanı oldu. Başkan yardımcılığına geçen dönem olduğu gibi Sezgin Kaya, sekreterliğe ise Selahattin Emre seçildi. YDK’ye seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Banu Gençkan’ın iki görevden birini tercih ederek YDK’den istifa ettiği öğrenildi.

Yerine Bülbül girdi

Böylelikle Gençkan’ın yerine birinci yedek olan Süleyman Bülbül YDK’ye girdi. Buna göre YDK üyeleri şu isimlerden oluşuyor: “Uğur Bayraktutan, Sezgin Kaya, Selahattin Emre, Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Gülsüm Filorinalı, Öncü Özbey, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Arslantaş, Turan Aydoğan, Süleyman Bülbül, Gonca Yelda Orhan.”