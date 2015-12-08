CHP PM'de sürpriz çıkış: Erdoğan 'yeni cumhuriyetin kurucu başkanı' olacak!

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın Parti Meclisi’nde yaptığı konuşmada “Erdoğan’ın ‘yeni cumhuriyetin kurucu başkanı’ olmasına bir anayasalık mesafe kalmıştır” dediğini söyledi.

Turan’ın yazısına göre Çıray, yaptığı konuşmada Türkiye’nin 13 yılda dramatik bir değişim yaşadığı belirtirken, “Artık tehdit olarak düşündüğümüz ne varsa AKP oraya adım atacak” dedi.

Rahmi Turan’ın Sözcü’de “CHP’de alarm” başlığıyla yayımlanan (8 Aralık 2015) yazısından ilgili kısım şöyle:

Güneydoğu’daki kanlı terör, öldürülen Baro Başkanı, Rus uçağının düşürülmesi, Rusya ile yaşanan kriz derken, bazı önemli olaylar geri planda kaldı.

Bunlardan biri de, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın Parti Meclisi’nde yaptığı önemli konuşmaydı.

Aytun Çıray “Dost acı söyler” misali samimi bir özeleştiri yapan ilk CHP milletvekili oldu ve görüşlerinin Parti Meclisi tarafından değerlendirilmesini istedi.

Konuşmadan bazı satırbaşları şöyle:

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* Son 13 yılda Türkiye son derece önemli ve dramatik bir değişim yaşadı.

* Erdoğan’ın ‘yeni cumhuriyetin kurucu başkanı’ olmasına bir anayasalık mesafe kalmıştır.

* Bundan sonra Türkiye, tarihinin ‘en kritik 5 yılına’ girmiş bulunuyor. Artık tehdit olarak düşündüğümüz ne varsa AKP oraya adım atacak.

* Acıyı ve gözyaşını kan olup akıtan bir iktidara karşı seçim kazanamadık.

* CHP olarak sonuçta yüzde 0,38’lik bir artış (591 bin 915 seçmen) artırabildik. İnsani Kalkınma Endeksi’nde Türkiye’yi gerilere düşürmüş, milleti acı ve gözyaşına boğan bir iktidara karşı.

* Ülkede ortaya çıkan muazzam ıstırap tablosunda zerre sorumluluğumuz olmadığı halde yerimizde saymışız.

* Bütün bunlar geleceğimize dair alarm işaretleri veriyor!

* Sadece genel başkan seçimine endekslenmiş bir kurultay, sonucun asıl sorumlularını ve gerçek çözümleri gizlemekten başka bir şeye yaramayacaktır.

* CHP’nin çekirdek seçmeni ‘Türk Milleti,’ tanımından asla rahatsızlık duymuyor. Bunun, CHP’li seçmeninin zihnindeki alternatifi, herkesi ümmet çatısı altında birleştirmek için başvurulan bölücülüktür!

* CHP, marka değerini oluşturan kurucu değerlerini yeni bir ideolojik yorumla bugünün dünyasında anlamlandırmak zorunda.

* Yeni CHP olmaz, ‘Yenilenmiş CHP’ olur.”

* Seçmen, merkez sağdan birtakım isimlerin CHP’den milletvekili olmalarını bir tür ‘göz boyama’ olarak görüyor!

* Anayasa’yı tanımayan ve kendi yeminine uymayan bir siyasi anlayışla masaya oturmak onu meşrulaştırmaktan öteye bir değer taşımayacaktır.

* CHP, masaya oturmak yerine Türk Milleti’nin önüne kendi anayasa teklifini koymalıdır.

* CHP, belirttiğim endişeleri etkisiz hale getirecek kadroları ve politik stratejiler bütününü ortaya koyamadığı takdirde 2019 seçimlerinden çok ağır yara alarak çıkacaktır!

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