CHP PM üyesi: Provokasyonlara karşı sadece alkış tutacağız

Adalet Yürüyüşü'nün 13'üncü gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun provokasyonlara karşı 12 maddelik bir genelge hazırlandığına yönelik açıklaması kortejin bundan sonra İstanbul’a nasıl devam edeceğini göstermesi açısından önem taşıyor. Yürüyüşte bir tek ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganı kullanılması da gündemde.

Adalet Yürüyüşü'nü 13 gündür kesintisiz sürdüren CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Öztunç, korteji bilinçli olarak provoke etmek isteyenler olduğunu söyledi. "Laf atanlar var, korteje girip bir olay çıkmasını umanlar var" dedi. Öztunç, T24’ün "Emniyetin provokasyon konusunda bir uyarısı mı var?" şekllindeki sorusuna "O da var" yanıtı verdi.

Öztunç'un T24'e yaptığı değerlendirmeleri şöyle:

(Emniyetten bir uyarı mı var?) Bir uyarı var, o da var. Ama bunun dışında bilinçli olarak provoke etmek var sonuçta. Laf atanlar var, araya girip korteje girip bir olay çıkmasını umanlar var. Sonuçta AKP bu yürüyüşün bu kadar büyüyeceğini ve insanların bu kadar yürüyeceğini tahmin etmiyordu. Şimdi gerçekten ciddiyeti görünce provoke etmeye çalışıyorlar ama biz herkesi alkışlıyoruz. İnanç işi, irade işi kararlıyız, yürüyeceğiz. Sonuçta adil düzen diye yola çıkıp partisine adalet adını koyanlar adaleti mahvettikleri için zalimlere karşı yürüyoruz. Görevli vekiller kortejin düzenini sağlayacak. Provokasyonlara sadece alkış tutacağız.