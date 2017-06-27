T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP PM üyesi: Provokasyonlara karşı sadece alkış tutacağız

"Partisine adalet adını koyanlar adaleti mahvettikleri için zalimlere karşı yürüyoruz"

27 Haziran 2017 15:39

Hülya Karabağlı

Adalet Yürüyüşü'nün 13'üncü gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun provokasyonlara karşı 12 maddelik bir genelge hazırlandığına yönelik açıklaması kortejin bundan sonra İstanbul’a nasıl devam edeceğini göstermesi açısından önem taşıyor. Yürüyüşte bir tek ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganı kullanılması da gündemde.

Adalet Yürüyüşü'nü 13 gündür kesintisiz sürdüren CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Öztunç, korteji bilinçli olarak provoke etmek isteyenler olduğunu söyledi. "Laf atanlar var,  korteje girip bir olay çıkmasını umanlar var" dedi. Öztunç, T24’ün "Emniyetin provokasyon konusunda bir uyarısı mı var?" şekllindeki sorusuna "O da var" yanıtı verdi.

Öztunç'un T24'e yaptığı değerlendirmeleri şöyle:

(Emniyetten bir uyarı mı var?) Bir uyarı var, o da var. Ama bunun dışında bilinçli olarak provoke etmek var sonuçta. Laf atanlar var, araya girip korteje girip bir olay çıkmasını umanlar var. Sonuçta AKP bu yürüyüşün bu kadar büyüyeceğini ve insanların bu kadar yürüyeceğini tahmin etmiyordu. Şimdi gerçekten ciddiyeti görünce provoke etmeye çalışıyorlar ama biz herkesi alkışlıyoruz. İnanç işi, irade işi kararlıyız, yürüyeceğiz. Sonuçta adil düzen diye yola çıkıp partisine adalet adını koyanlar adaleti mahvettikleri için zalimlere karşı yürüyoruz. Görevli vekiller kortejin düzenini sağlayacak. Provokasyonlara sadece alkış tutacağız.

ETİKETLER

Adalet YürüyüşüCHPKemal Kılıçdaroğluprovokasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24