CHP: Partinin bütün birikimini sahaya süreceğiz

CHP’nin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partinin yerel seçimler için bütün insan kaynağını sahaya süreklerini söylerken "Seçim süreci başlamadan, kimlerin aday olduğu belli olmadan CHP’nin sahaya indiğini görecekler” dedi.

Salıcı, 2019 Mart’ta yapılması planlanan yerel seçimler hakkında partinin izleyeceği yolu Hürriyet’ten Rifat Başaran’a anlattı.

"CHP’nin sahaya indiğini görecekler"

Salıcı’nın ifadeleri şöyle:

“CHP’de örgütü bir araya getirip dışa dönük mücadeleye başlatma sürecinin ilk adımını İzmir’den atıyoruz. Partinin mevcut yöneticileri, partimize emek vermiş, alınteri dökmüş parti yöneticileriyle bir araya geleceğiz. Partinin bütün deneyimini, bütün birikimini, insan kaynağını sahaya süreceğiz. Seçim süreci başlamadan, kimlerin aday olduğu belli olmadan CHP’nin sahaya indiğini görecekler.

Bunun bir başka adımını 81 şehre ekonomi heyetleri göndererek attık. CHP’nin krizin çözümü için ortaya koyduğu 13 maddelik reçeteyi iş dünyası ve emek kesimine de anlattık. Tükenmiş bir ekonomi hikâyesine sahip olan yönetenlerin karşısına CHP, Türkiye’yi düze çıkaracak modeli ve ülkeyi krizden kurtarmak için formülü ortaya koyuyor. Ekonomik kriz yaşadığımız bu dönemde CHP olarak var olan iktidara nasıl bir alternatif olduğumuzu yerelden başlayarak göstereceğiz. Bugün en yakıcı olan sorun ekonomi. Her zaman güvenlik ve terör oy verme anlayışını etkiler. Bu seçimde çarşıda, pazarda, ailenin mutfağında pahalılık terörü ile karşı karşıyayız. Hikâyesi bitmiş bir iktidar, hikâyesi bitmiş bir sistem var. Bunu 10 bölgede yapacağımız toplantılarda önce örgütümüz, sonra halkımıza anlatacağız. Vatandaşlar, seçim kampanyasından bağımsız olarak 6 ay boyunca her yerde sorunları tespit eden ve karşısında çözüm önerileri koyan CHP’lileri görecekler.”