CHP: Partimize yönelecek saldırılara karşı sessiz kalmayacağız; milyonlar sokakta olacak!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Halen ülkesinin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan zat konunun kendisine kadar ulaşmasına endişe ettiği için şimdiden suyu bulandırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın" sözlerine CHP'nin 81 il başkanından "sokağa çıkarız" tepkisi geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, "CHP olarak bundan sonra Genel Başkanımıza ve partimize yönelecek her türlü saldırı karşısında sessiz kalmayacağımızı milyonlarca insanla birlikte mücadelemizi en üst boyutta yürüteceğimizi özellikle belirtmek istiyoruz. Genel Başkanımızın arkasındayız. Milyonlar sokakta olacak" dedi.

CHP'li Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na iktidar tarafından yöneltilen tehdit ve suçlamalara parti örgütleri tepki gösterdi. CHP’nin 81 il başkanı, aynı anda açıklama yaparak “Tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz, iktidara karşı mücadelemiz sürecek” dedi.

Cumhuiyet'te yer alan habere göre CHP İl Başkanlıkları, 81 ilde eşzamanlı basın açıklaması yaptı. Canpolat, Şişhane’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. “Bugün burada basın toplantısı yapmamızın nedeni son günlerde Genel Başkanımıza yönelik kamuoyunda AKP Genel Başkanı ve yandaş medya tarafından yoğun bir saldırıyla karşı karşıya kalmasıdır” diyen Canpolat şunları söyledi:

‘Boyun eğmeyeceğiz’

“Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Adalet, özgürlük ve demokrasi isteyenlerin mücadelesini veren Genel Başkanımızın Kemal Kılıçdaroğlu’nun milyonlarla birlikte İstanbul’a yürümesini hazmetmediklerini görebiliyoruz. İstanbul’da 4 milyon insanın Genel Başkanımızın uzun yürüyüşüne destek vermelerini içine sindiremediklerini görebiliyoruz. Korkunun ecele faydası yok. Dün sizin ortaklarınız aynı saldırı içindeydi. Bugün siz ortaklarınızla aynı noktaya gelmiş durumdasınız. CHP olarak bundan sonra Genel Başkanımıza ve partimize yönelecek her türlü saldırı karşısında sessiz kalmayacağımızı milyonlarca insanla birlikte mücadelemizi en üst boyutta yürüteceğimizi özellikle belirtmek istiyoruz.

Genel Başkanımızın arkasındayız. Milyonlar sokakta olacak. Eylem gününü hangi gün eylem yapılacağını genel merkezimizle birlikte 81 ilde aynı anda Türkiye’nin her tarafında milyonlarca insanla bu tek tip yönetime pabuç bırakmayacağız. Bastırarak, sindirerek ‘CHP’lileri ve Türkiye’nin toplumsal muhalefetini sindireceğinizi inanıyorsanız’ bundan vazgeçin. Her CHP’li hapiste de yatmaya, mücadele etmeye, kavga etmeye, demokrasiye, özgürlüğe, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine ve devrimlerine sahip çıkmaya hazırdır.”

‘Ne hadleri var’

CHP’yi FETÖ ile ilişkilendirmeye çalışanlara sert yanıt veren Canpolat, “CHP kurulduğu günden beri kuruluş felsefesi olarak yedi düvele karşı mücadele etmiş, emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadele vermiş ve tam bağımsız Türkiye’yi kuran bir partidir. Düne kadar uluslararası sermayenin emrinde olanlar, onlarla birlikte içeride Mustafa Kemal’in ordusuna kumpas kurarak Genelkurmay Başkanı’nı terörist diye içeri atanlar ve o davaların savcısı olup FETÖ ile kol kola girenlerin, CHP’yi FETÖ ile suçlamaya ne hakları ne de hadleri vardır” dedi.

‘Siz desteklediniz’

Canpolat şöyle devam etti: “Milli Güvenlik Kurulu, 2004 yılında “Fethullah Gülen grubunun faaliyetlerine karşı alınması gereken tedbirler” başlığıyla, ‘Cemaate karşı bir eylem planı hazırlanması’ yönünde bir tavsiye kararı aldı ve AKP hükümetine verdi. Gereği yapıldı mı? Hayır. Bizler Fethullah Gülen hareketi devlet kademelerinde ayrıcalık kazanıyor; bu tehlikeli duruma karşı tedbir alınmalı derken; Onun arkasından ağlayan, ‘ne olur ülkene geri dön’ diyen yalvaran siz değil miydiniz? Fetullah Gülen’i eleştirdiği için gazetecileri tutuklayan, Fethullah Gülen’in TSK’yi çökertme operasyonu olan Ergenekon ve Balyoz davalarının savcısı FETÖ’cü Zekeriya Öz’ün heykelinin dikilmesini isteyen siz değil miydiniz? İki gün önce Fethullah Gülen’e ‘Hoca efendi’ diye seslenenler bugün bize FETÖ’cü diyenlerin haddi de değil, gücü de yetmez çünkü onlar onun önünde eğilenlerdir, diz çökenlerdir. CHP dün de onun önünde diz çökmedi. Bugün de çökmeyecektir. Her türlü gericiliğe her türlü gerici tarikatlara karşı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.”

‘Susturamayacaksınız’

Ankara İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapan Başkanvekili Rıfkı Güvener, “Kurgulanan kumpas üzerinden rehin alma anlayışı şimdi de Genel Başkanımızı tehdit etmektedir. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi’ni tehdit ederek topluma korku salmaktır. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Adalet, özgürlük ve demokrasi isteyen milyonların sesi ve umudu olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu susturamayacaksınız. Tehditlere pabuç bırakmayacağız. İktidar her türlü muhalefeti suç örgütü gibi tarif ederek, siyaseti baskı altına alma çabasındadır. Geçmişte FETÖ ile iştirak halinde kumpas davalarını tezgâhlayanların, FETÖ ile yolları bugün ayrılmış görünse de aynı yöntemleri uygulamaya devam ettikleri, yeni kumpas girişimleri içerisinde oldukları görülmektedir” dedi.