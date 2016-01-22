CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke mi olacak?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini bugün açıklaması bekleniyor. 7 olan üye sayısını 13'e düşürebileceği belirtilen Kılıçdaroğlu'nun, parti sözcülüğünü ise Selin Sayek Böke'ye vereceği ileri sürüldü.

CNN Turk’un haberine göre, eski ekibinden Haluk Koç ve Bülent Tezcan’la da yoluna devam etmeye hazırlanan CHP liderinin, Gürsel Tekin’den boşalan genel sekreterlik için Bülent Yezcan’ı düşündüğü kulislere yansıdı.

Eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz ve Antalya milletvekili Çetin Osman Budak gibi yeni yüzlerin de CHP MYK’da görev alması bekleniyor.

Eski Ordu Belediye Başkanı ve milletvekili Seyit Torun’un yerel yönetimlerden, Hakkı Süha Okay’ın ise teşkilattan sorumlu olması üzerinde duruluyor.

MYK’daki üye sayısı ile orantılı olarak Gaye Usluer, Yasemin Öney Cankurtaran, Zeynep Altıok ve Aylin Nazlıaka gibi bazı isimlerin de Kılıçdaroğlu’nun yönetim kadrosunda yer alması bekleniyor.