CHP Parti Sözcüsü: Görüşmeler olumlu ilerliyor, askeri vesayet altında siyaset mühendisliğine soyunulmuş!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın parti genel merkezinde düzenlediği toplantı esnasında bir kişi üzerine yürüdü. Milletvekilliğine aday olmak istediğini belirten şahıs, "Adayım ve çok zor durumdayım" dedi.

​Partililer ve güvenlik görevlilerinin Tezcan'ın üzerine yürüyen şahsı dışarı çıkarmasının ardından basın toplantısı devam etti.

Tezcan'a tepki gösteren şahsın Samsun Asarcık ilçesinin eski CHP İlçe Başkanı Bülent Baskın olduğu belirtildi.

Tezcan: Siyasetin göbeğine niye asker sokulur?

Öte yandan Tezcan, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmeye gönderdiği iddiasına ilişkin ellerinde bir bilginin olup olmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bu iddianın, böyle bir görevlendirme olduğuna dair ciddi bir bilgi var. Bir haber sitesi bunu dün sitesine de koydu, bir gazeteci de isim vermeden yazdı. Bu çok ciddi ve vahim bir iddiadır. Çok açık ki anlaşılan böyle bir ziyaret, görevlendirme olmuş. Demek ki durum vahim. Erdoğan'ın gelecekle ilgili ciddi endişeleri var, askeri vesayet altında siyaset mühendisliğine soyunulmuş. Genelkurmay Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün ismi geçen bir adayla ne işi vardır? Siyasetin tam da göbeğine niye asker sokulur?"