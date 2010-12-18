CHP Parti seçimleri oylamasında büyük sürpriz

T24 - CHP'de Parti Meclisi (PM) seçimleri için toplanan 15. Olağanüstü Kurultay'da büyük bir sürpriz yaşandı. Eski Genel Sekreter Önder Sav ile mücadele eden örgüttten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin PM üyeliği için örgütten en az oyu olan isim oldu. Tüzük uyarınca PM için öngörülen kadın kotasının dolması için 762 oy alan Gürsel Tekin ile onu izleyen Enver Aysever ve Sezgin Tanrıkulu'nun PM'ye seçilemedikleri yorumları yapıldı. Genel merkez yönetimi, kadın kontenjanını dikkate almayan yanlış bir “blok liste”yi oya sunmakla eleştirilirken son kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği bildirildi.



CHP 15. Olağanüstü Kurultayı'nda, 80 kişilik Parti Meclisi (PM) belli oldu. Divan Başkanı Aziz Kocaoğlu, Parti Meclisi'ne seçilen isimleri okudu. Oylama sonuçlarına göre en düşük oyu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin aldı. Tekin Parti Meclisi'ne 762 oyla seçildi.





Parti Meclisi'ne seçilen isimler ve aldıkları oy sayıları şöyle:



Yaşar Oğuz 1101



Yakup Akkaya 1110



Engin Alpay 1108



Ali Arslan 1107



Sencer Ayata 1080



Enver Aysever 1038



Süheyl Batum 1089



Gülsüm Bilgehan 1099



Mehmet Volkan Canalioğlu 1106



Osman Coşkunoğlu 1106



Muhammed Çakmak 1105



İzzet Çetin 1092



Doğa Çğdemoğlu 1109



Mesut Değer 1062



Turgut Dibek 1103



Zeki Durmaz 1107



Atila Emek 1104



Didem Engin 1095



Aykan Erdemir 1107



Haluk Eyidoğan 1110



Levent Eyipişiren 1107



İsa Gök 1067



Gökhan Günaydın 1108



Mehmet Zeki Gündüz 1100



Hurşit Güneş 1080



Emrehan Halıcı 1103



Turhan İçli 1110



Sena Kaleli 1107



Osman Kaptan 1104



Atila Kart 1098



Ayten Kayalıoğlu 1109



Sema Kendirci 1102



Osman Korutürk 1107



Ali İhsan Köktürk 1102



Bülent Kuşoğlu 1104



Faruk Loğoğlu 1106



Aylin Nazlıaka 1100



Bertil Emrah Oder 1109



Ekrem Kerem Oktay 1097



Gülseren Onanç 1107



Melda Onur 1100



Umut Oran 1080



Oğuz Oyan 1104



Ensar Öyüt 1090



Veli Özdemir 1109



Ramazan Kerim Özkan 1106



İhsan Özkes 1109



Mehmet Ali Özpolat 1088



Faik Öztrak 1109



Ali Arif Özzeybek 1109



Hüseyin Pazarcı 1104



Zuhal Samlı 1098



Perihan Sarı 1108



Atila Sav 1098



Vahap Seçer 1105



Mehmet Ali Susam 1099



Bihlun Tamaylıgil 1110



Mahmut Tanal 1110



Sezgin Tanrıkulu 1030



Gürsel Tekin 762



Binnaz Toprak 1106



Erdoğan Toprak 1103



Faik Tunay 1105



Rıza Yalçınkaya 1104



Hüseyin Yaşar 1101



İrfan Hüseyin Yıldız 1100



Ayşe Ataç Yılmaz 1102



Alaattin Yüksel 1071





Bilim kontenjanından PM'ye giren isimler



Ferit Mevlüt Aslanoğlu 866



Eercan Karakaş 824



Birgül Ayman Güler 832



Nihat Matkap 794



Ufuk Ataç 762



Nur Serter 736



Seyhan Erdoğdu 726



Deniz Pınar Atılgan 692



Sacit Yıldız 673



Önay Alpago 663



Ömer Kurtaş 655



Hülya Güven 654



6 üye ise yeterli oy alamadıkları için PM'ye giremediler. PM'ye giremeyen isimlerin aldığı oylar şöyle:



Selçuk Şafak Demirbulak 569 oy, Nurcan Şanlı 602 oy, Alper Taşdelen 529 oy, Ali Tezel 568 oy, Servet Ünsal 523 oy, Nuran Yıldız 632 oy.





