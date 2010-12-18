CHP Parti seçimleri oylamasında büyük sürpriz

T24 - CHP'de Parti Meclisi (PM) seçimleri için toplanan 15. Olağanüstü Kurultay'da büyük bir sürpriz yaşandı. Eski Genel Sekreter Önder Sav ile mücadele eden örgüttten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin PM üyeliği için örgütten en az oyu olan isim oldu. Tüzük uyarınca PM için öngörülen kadın kotasının dolması için 762 oy alan Gürsel Tekin ile onu izleyen Enver Aysever ve Sezgin Tanrıkulu'nun PM'ye seçilemedikleri yorumları yapıldı. Genel merkez yönetimi, kadın kontenjanını dikkate almayan yanlış bir “blok liste”yi oya sunmakla eleştirilirken son kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği bildirildi.
CHP 15. Olağanüstü Kurultayı'nda, 80 kişilik Parti Meclisi (PM) belli oldu. Divan Başkanı Aziz Kocaoğlu, Parti Meclisi'ne seçilen isimleri okudu. Oylama sonuçlarına göre en düşük oyu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin aldı. Tekin Parti Meclisi'ne 762 oyla seçildi.
Parti Meclisi'ne seçilen isimler ve aldıkları oy sayıları şöyle:
Yaşar Oğuz 1101
Yakup Akkaya 1110
Engin Alpay 1108
Ali Arslan 1107
Sencer Ayata 1080
Enver Aysever 1038
Süheyl Batum 1089
Gülsüm Bilgehan 1099
Mehmet Volkan Canalioğlu 1106
Osman Coşkunoğlu 1106
Muhammed Çakmak 1105
İzzet Çetin 1092
Doğa Çğdemoğlu 1109
Mesut Değer 1062
Turgut Dibek 1103
Zeki Durmaz 1107
Atila Emek 1104
Didem Engin 1095
Aykan Erdemir 1107
Haluk Eyidoğan 1110
Levent Eyipişiren 1107
İsa Gök 1067
Gökhan Günaydın 1108
Mehmet Zeki Gündüz 1100
Hurşit Güneş 1080
Emrehan Halıcı 1103
Turhan İçli 1110
Sena Kaleli 1107
Osman Kaptan 1104
Atila Kart 1098
Ayten Kayalıoğlu 1109
Sema Kendirci 1102
Osman Korutürk 1107
Ali İhsan Köktürk 1102
Bülent Kuşoğlu 1104
Faruk Loğoğlu 1106
Aylin Nazlıaka 1100
Bertil Emrah Oder 1109
Ekrem Kerem Oktay 1097
Gülseren Onanç 1107
Melda Onur 1100
Umut Oran 1080
Oğuz Oyan 1104
Ensar Öyüt 1090
Veli Özdemir 1109
Ramazan Kerim Özkan 1106
İhsan Özkes 1109
Mehmet Ali Özpolat 1088
Faik Öztrak 1109
Ali Arif Özzeybek 1109
Hüseyin Pazarcı 1104
Zuhal Samlı 1098
Perihan Sarı 1108
Atila Sav 1098
Vahap Seçer 1105
Mehmet Ali Susam 1099
Bihlun Tamaylıgil 1110
Mahmut Tanal 1110
Sezgin Tanrıkulu 1030
Gürsel Tekin 762
Binnaz Toprak 1106
Erdoğan Toprak 1103
Faik Tunay 1105
Rıza Yalçınkaya 1104
Hüseyin Yaşar 1101
İrfan Hüseyin Yıldız 1100
Ayşe Ataç Yılmaz 1102
Alaattin Yüksel 1071
Bilim kontenjanından PM'ye giren isimler
Ferit Mevlüt Aslanoğlu 866
Eercan Karakaş 824
Birgül Ayman Güler 832
Nihat Matkap 794
Ufuk Ataç 762
Nur Serter 736
Seyhan Erdoğdu 726
Deniz Pınar Atılgan 692
Sacit Yıldız 673
Önay Alpago 663
Ömer Kurtaş 655
Hülya Güven 654
6 üye ise yeterli oy alamadıkları için PM'ye giremediler. PM'ye giremeyen isimlerin aldığı oylar şöyle:
Selçuk Şafak Demirbulak 569 oy, Nurcan Şanlı 602 oy, Alper Taşdelen 529 oy, Ali Tezel 568 oy, Servet Ünsal 523 oy, Nuran Yıldız 632 oy.