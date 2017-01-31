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BBC Türkçe

CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil gözaltına alındı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, gözaltının Sera Kadıgil'in attığı tweetlerle ilgili olduğunu öne sürdü. Kadıgil, Twitter'da 6-7 yıl önce paylaştığı tweetler nedeniyle hakkında karalama kampanyası başlatıldığını söylemişti.

31 Ocak 2017 14:55

CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil, başka bir davadan dolayı ifade vermek için geldiği İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alındı.

Sera Kadıgil'in ifade için emniyete götürüleceği öğrenildi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, gözaltının Sera Kadıgil'in attığı tweetlerle ilgili olduğunu öne sürdü.

Star gazetesinde dün "CHP'li Sera Kadıgil ezana nefret kustu" başlıklı bir haber yayımlamıştı.

Sera Kadıgil de 6-7 yıl önce yayımladığı tweetler nedeniyle hakkında karalama kampanyası başlatıldığını söylemişti.

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