CHP Parti Meclisi toplantısında 'kurultay' değerlendirmesi

Halk oylaması sonuçlarının değerlendirildiği CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapılan PM toplantısı 7,5 saat sürdü.

Sonrasında bir açıklama yapılmayan toplantıda, ağırlıklı olarak 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçları değerlendirildi.

Kılıçdaroğlu, PM üyelerinden tüm halkı kucaklayıcı üsluplarını sürdürmelerini istedi. CHP'nin, halk oylaması sonuçlarına hukuki alanda yaptığı itirazları sonuna kadar sürdüreceği ve tüm seçmenlerin haklarını koruyacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun, toplantıda kurumsal olarak "sokak eylemlerini" desteklemeyeceklerini ancak bunları izlediklerini söylediği de ifade edildi.

TBMM'den çekilme konusunun gündeme gelmediği toplantıda, 40'a yakın PM üyesi bölgelerindeki sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti kulislerinde dolaşan "MYK'da revizyon yapılacağı" iddialarının da bazı üyelerce dile getirildiği toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bunun yapılıp yapılmayacağı konusunda bir açıklamada bulunmadığı öğrenildi.

Kurultay talebi

PM'de bazı üyeler ise, olağanüstü kurultay, bu yapılmayacaksa da bir program veya tüzük kurultayı yapılması taleplerini iletti.

Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultaya sıcak bakmadığı öğrenilirken, tüzük veya program kurultayları için ise "yapılabilir" dediği kaydedildi.

Üyelerin tüzük kurultayı istemelerindeki nedenin, MYK'nın PM içinden seçimle yapılması olduğu vurgulandı. Mevcut tüzükte MYK üyeleri PM içinden genel başkan tarafından atanıyor.

Bazı PM üyelerinin Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun çalışmadığından şikâyetçi olduğu ancak Genel Başkan'ın platformun çalışmalarından memnuniyetini dile getirdiği de öğrenildi.

Öte yandan, PM'ye ilişkin bir sonuç bildirisi yayınlanabileceği açıklandı.

Yine parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun MYK'da kapsamlı bir değişikliğe gitmeyeceği ancak yeni genel başkan yardımcılıkları oluşturabileceği belirtildi.

CHP'den yazılı açıklama

CHP'den, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan ve 7,5 saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin "Türkiye'yi hukuk devleti ve demokratik parlamenter cumhuriyetten uzaklaştırıp, tek adam rejimine götürmeyi hedefleyen anayasa değişikliğinin TBMM'den geçmemesi için gerek komisyon ve gerekse Genel Kurul'da etkin bir mücadele" verdiği belirtildi.

Buna karşın kabul edilen teklifin halk oylamasında reddedilmesi için de CHP'nin tüm gücüyle çaba gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Halk oylaması, OHAL koşulları altında, devlet imkanları ve kamu gücünün pervasızca kullanıldığı, medyanın tahakküm altına alındığı, adaletsiz bir ortamda yapılmıştır. Bütün bu baskılara rağmen halkımız sandığa gitmiş ve güçlü bir 'hayır' iradesi göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

"AKPM'nin bu kararını doğru bulmuyoruz"

Anayasa değişikliğiyle "tek adam rejimi" kurmayı hedefleyen iktidarın, Türkiye'yi demokratik dünyadan kopardığı ve AB hedefinden de hızla uzaklaştırdığı öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede gelinen son nokta ne yazık ki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) bugün aldığı siyasi denetim kararıdır. Türkiye'nin, AB hedefinden koparılmasına dönük iktidarın politika ve uygulamalarını reddetmekle birlikte AKPM'nin bu kararını da doğru bulmuyoruz. Türkiye sadece Adalet ve Kalkınma Partisinden ibaret değildir.

Meşruiyeti olmayan bu halk oylaması ile bunun üzerine inşa edilecek her türlü otoriter düzenleme ve girişime karşı mücadelemiz her zeminde devam edecektir. Demokratik cumhuriyeti yok etme projesi olan bu anayasa değişikliğine, bütün baskılara rağmen fedakarca karşı duran tüm yurttaşlarımıza, siyasi partilere, örgütlü yapılara ve girişimlere teşekkür ediyoruz. Bu beraberliği, tahrip edilen demokrasiyi daha güçlü bir şekilde yeniden kurma mücadelesinin zemini olarak görüyoruz. Bu zemin üzerinde daha geniş kesimlerle buluşarak parlamento içi ve dışında, her alanda birlikte mücadeleyi yükseltme kararlılığındayız." CHP'den, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan ve 7,5 saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin "Türkiye'yi hukuk devleti ve demokratik parlamenter cumhuriyetten uzaklaştırıp, tek adam rejimine götürmeyi hedefleyen anayasa değişikliğinin TBMM'den geçmemesi için gerek komisyon ve gerekse Genel Kurul'da etkin bir mücadele" verdiği belirtildi.

