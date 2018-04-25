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CHP Parti Meclisi adaylık için 3 ismi tartıştı

PM'de milletvekili aday adaylığı başvuru ücreti de 11 bin lira olarak belirlendi

25 Nisan 2018 10:27

24 Haziran seçimlerine kısa süre kala, muhalafet ittifak çerçevesinde görüşmelerini büyük oranda sonlandırırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yüksek Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) arka arkaya topladı. İyi Parti lideri Meral Akşener’in adaylıktan vazgeçmeyeceğini söylemesinin ardından ‘ortak aday’ ihtimalinin rafa kalktığı söylenirken, CHP PM’de Eskişehir Büyükşehir Belediye Yılmaz Büyükerşen,  İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin isimlerinin tartışıldığı öğrenildi

PM'de CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yasaya dikkat çekerek ‘’Cumhurbaşkanı adayını grup belirleyecek’’ dediği bildirildi.

Cumhuriuyet'ten İklim Öngel'in haberine göre Kılıçdaroğlu haftalık grup konuşmasının ardından genel merkeze gelerek önce MYK’yi ardından da PM’yi olağanüstü olarak topladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantılarda ittifak görüşmelerinin içeriği ve olası aday isimleri masaya yatırıldı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda İyi Parti, SP ve diğer partilerle yürütülen ittifak görüşmeleri hakkında PM bilgilendirildi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in adaylık kararından geri adım atmamasıyla ‘ortak aday’ üzerinde anlaşılamayacağı ortaya çıktı. Buna göre CHP’de, heyetlerin yapacağı son görüşmelerle, cumhur ittifakı dışında yer alan tüm partilerin bulunacağı ‘sıfır baraj ittifakı’yla birlikte herkesin kendi adayını çıkarma seçeneği güç kazandı.

"Grup belirleyecek"

PM’de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, İstanbul Milletvekili Kesici ve Yalova Milletvekili İnce’nin adı tartışıldı. Kılıçdaroğlu’nun ise yasaya göre adayın kendisi hariç en az 20 milletvekili ile cumhurbaşkanı adayı gösterilebileceğine dikkat çekerek, ‘’Cumhurbaşkanı adayını grup belirleyecek’’ dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı adaylık şartlarına göre, aday gösterilirken, TBMM üyesi olsun veya olmasın, aday hariç en az 20 milletvekilinin yazılı teklifi gerekiyor.

Öte yandan PM’de milletvekili aday adaylığı başvuru ücreti de 11 bin lira olarak belirlendi.

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