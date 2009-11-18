CHP, Öymen'e sahip çıktı

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Kılıçdaroğlu: Protesto söz konusu değil

Onur Öymen'in tepki çeken sözleri

Baykal, toplantıdan hemen önce gazetecilerin Öymen ile ilgili sorularına "Siz hâlâ orada mısınız?" yanıtını verdi. Ancak toplantının ana konusu da Öymen oldu.CHP'ye karşı linç kampanyası yürütüldüğünü söyleyen Baykal, "CHP örgütü buna izin vermeyecek" dedi."Öymen gereğini yapmalı" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını anlayışla karşıladıklarını belirten Baykal, "Annesinin ölümü nedeniyle Tunceli'deydi, oradaki tepkileri yansıttı" görüşünü ifade etti.Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu da "istifa" söylentilerini yalanladı ve "Konuşmak istemiyorum ama çeşitli yorumlar yapıldı. Küskünlük veya sessiz protesto söz konusu değil" dedi.Yakın zamanda annesini kaybettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Tunceli'deydim, çok yorgun ve üzgündüm, bu yüzden grup toplantısına gelemedim" diye konuştu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, 10 Kasım'da Meclis Genel Kurulu'nda Kürt açılımının öngörüşmelerinin yapıldığı oturumda yaptığı konuşmada, Dersim isyanıyla ilgili olarak bazı açıklamalarda bulunmuş, bu açıklamalar sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerce tepki çekmişti. Öymen'in tepki çeken sözleri TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı:Atatürk’ün ölüm yıldönümünde yapılan iş, aslında maalesef, Türkiye için üzüntü vericidir, ibret verecidir ve çok hazindir. Atatürk Şeyh Sait’le müzakere mi etti? Dersim isyanını yapanlarla müzakere mi etti?Dersim’de isyan yoktu Sayın Hatip.Dersim’de katliam oldu, katliam.Onların sözcüleriyle, temsilcileriyle masaya mı oturdu? Bunların hiçbirini yapmadı arkadaşlar. Yabancı ülkelerin istihbaratından mı yararlandı? Hayır.Neyi neyle karşılaştırıyorsunuz Sayın Öymen?Türkiye’nin istihbaratından yararlandı ve kısa bir sürede bütün terör örgütlerini dize getirdi. Değerli arkadaşlarım “Analar ağlamasın.” diyorlar. Maalesef, bu ülkenin anaları çok ağladı. Çok şehit verdik. Tarihimiz boyunca çok şehit verdik. Çanakkale Savaşı’nda 200 bin şehidimiz var. Hepsinin anası ağladı. Bir kişi çıkıp da “Analar ağlamasın. Biz bu savaştan vazgeçelim.” demedi. Kurtuluş Savaşı’nda analar ağlamadı mı?Sizin çocuklarınız nerede?Kimse çıkıp da “Analar ağlamasın. Biz şu Yunanlılarla anlaşalım.” dedi mi? Şeyh Sait isyanında analar ağlamadı mı? Dersim isyanında analar ağlamadı mı? Kıbrıs’ta analar ağlamadı mı? Bir tek kişi Türkiye’de çıkıp da “Analar ağlamasın diye, bu mücadeleyi durduralım.” dedi mi? Dünyada diyen var mı? Amerika’da bir saat içinde 3 bin kişiyi öldürdü teröristler. Bir Amerikalı devlet adamı çıkıp da “Aman, analar ağlamasın. Şu teröristlerle bir uzlaşalım.” dedi mi? İlk siz diyorsunuz. Niçin? Çünkü, terörle mücadele cesaretiniz yok. Sizden önceki bütün hükûmetlerin gösterdiği cesareti siz gösteremiyorsunuz.