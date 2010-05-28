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CHP oyları yüzde 30'un üzerine çıktı

CHP oyları Türkiye genelinde yüzde 30'un üzerine çıktı. CHP yine daha önce İstanbul ve Ankara'da gerisinde kaldığı AK Parti'nin önüne geçti.

28 Mayıs 2010 03:00

 T24- SONAR araştırma şirketinin Başkanı Hakan Bayrakçı, "Bugün Seçim Olsa" anketinin ilk sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Araştırmaya göre, CHP oyları Türkiye genelinde yüzde 30'un üzerine çıktı. CHP yine daha önce İstanbul ve Ankara'da gerisinde kaldığı AKP Parti'nin önüne geçti.

 SONAR Başkanı Bayrakçı CNN TÜRK'te yayınlanan Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan'ın konuğu oldu.

 

Araştırmasının kesin sonuçlarının bu akşam netleşmesini beklediği için rakam vermeyeceğini belirten Bayrakçı "Bugün Seçim Olsa" anketinden elde ettikleri ilk verileri paylaştı.

 

İŞTE O SONUÇLAR....

 

Türkiye geneli:

 

- AK Parti düşüşte, CHP beklenenden fazla bir çıkışta. AK Parti'deki düşüş trendi net.

 

- AK Parti'ye yakın araştırma şirketleri de dün gece bir şok yaşadılar. Hepsi hemen hemen bu benzer sonuçlara ulaştı.

 

- CHP'deki kuvvetlenişin farkında olan AK Parti Saadet Partisi'ne kaptırdığı oyları da toplamaya başladı.

 

- CHP Güneydoğu'dan da oy alıyor, yükselişte. CHP Ege ve Akdeniz'i zaten almıştı.

 

- CHP, MHP'den de oy alıyor

 

İstanbul:

 

- Şu anda CHP İstanbul'da AK Parti'nin önünde...

 

Ankara:

 

- CHP Ankara'da AK Parti'ye fark atmış durumda...

 

İzmir:

 

- CHP İzmir'de AK Parti'nin açık ara önünde.

 

SONAR araştırma şirketinin kesin rakamları yarın kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

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