T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI İSTANBUL (A.A)

13 Ağustos 2010 11:10

-CHP OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 13.08.2010 - İstanbul Maltepe'de CHP otobüsüne bir grup tarafından taşlı saldırıda bulunuldu. Alınan bilgiye göre, Gülsuyu Gülensu Mahallesinde, CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in de katıldığı referandum irtibat bürosu açılış töreninin ardından yaklaşık 15 kişilik bir grup tarafından parti aracına taşlı saldırı yapıldı. Olayda parti otobüsünün camları kırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Maltepe İlçe Başkanı Atagün Duygulu, programın bitişi sırasında provoke edilen bir grup tarafından saldırıda bulunulduğunu söyledi.  Duygulu, ''Program bitiminde biz il başkanımız Berhan Şimşek'in de bulunduğu araçla dağılırken, Gülsuyu yokuşunda partimizin il kadın kollarına ait otobüse taşlı saldırı oldu. Partililer kısa sürede araya girerek provokatörleri yatıştırdı. Bu sırada il kadın kolları yönetiminde olan Nilgün Gümüşdere'nin de bulunduğu aracın camları kırıldı. Olayı yaralanma olmadan atlattık. Provokasyona izin vermedik'' diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24