-CHP OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 13.08.2010 - İstanbul Maltepe'de CHP otobüsüne bir grup tarafından taşlı saldırıda bulunuldu. Alınan bilgiye göre, Gülsuyu Gülensu Mahallesinde, CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in de katıldığı referandum irtibat bürosu açılış töreninin ardından yaklaşık 15 kişilik bir grup tarafından parti aracına taşlı saldırı yapıldı. Olayda parti otobüsünün camları kırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Maltepe İlçe Başkanı Atagün Duygulu, programın bitişi sırasında provoke edilen bir grup tarafından saldırıda bulunulduğunu söyledi. Duygulu, ''Program bitiminde biz il başkanımız Berhan Şimşek'in de bulunduğu araçla dağılırken, Gülsuyu yokuşunda partimizin il kadın kollarına ait otobüse taşlı saldırı oldu. Partililer kısa sürede araya girerek provokatörleri yatıştırdı. Bu sırada il kadın kolları yönetiminde olan Nilgün Gümüşdere'nin de bulunduğu aracın camları kırıldı. Olayı yaralanma olmadan atlattık. Provokasyona izin vermedik'' diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.