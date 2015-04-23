CHP otobüsüne taşlı saldırı

Antalya'da CHP milletvekili adaylarını ve partilileri taşıyan seçim otobüsü, taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan olmazken, otobüsün ise iki camı kırıldı. Çoğunluğunun çocuk olduğu belirtilen 10- 15 kişilik grubun saldırın ardından ara sokaklara kaçarak izlerine kaybettirdikleri belirtildi.

Saldırı, Kepez ilçesindeki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen milletvekili adaylarının toplantı sonrasında bindiği otobüse gerçekleştirildi. Sakarya Caddesi'nde gerçekleştirilen saldırı sonrasında otobüs, incenlemek üzere Kepez Polis Merkezi'ne çekildi.

Kendisi de CHP'li olan otobüs şoförü Doğan Taşkın, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Kırılan cam olsun. Otobüs yansa umurumda değil" ifadelerini kullandı. Polis merkezine gelen CHP İl Başkan Yardımcısı İsmail Cem Aldut da otobüsün taş yağmuruna tutulduğu belirterek, "Olay yerinden hareket etmeseydik daha kötü olabilirdi" diye konuştu.