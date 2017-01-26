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CHP otobüslerindeki 'Evet' mührü kaldırıldı

CHP'nin 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçim kampanyası çerçevesinde kullandığı ‘EVET’ mührü çıkartmalarını parti otobüslerinin üzerinde kaldırıldı

26 Ocak 2017 01:59

Anayasa değişikliği için yapılacak referandum hazırlıklarına başlayan CHP, bu kapsamda ilk düzenlemeyi 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde kullandığı seçim otobüslerinde yaptı.

Anayasa değişikliği referandumunda "Hayır" kampanyası yürütecek olan CHP, parti otobüslerinde önceki seçimlerde kullandığı "Önce İnsan, Önce Birlik, Önce Türkiye" sloganında yer alan oy pusulası üzerindeki "EVET” mührü çıkartmalarını kaldırttı.

Kampanya kapsamında ‘Evet’in in yanlış anlamalara neden olabileceği sebebiyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor.

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