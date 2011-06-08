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CHP OSMANİYE SEÇİM BÜROSUNA SALDIRI  OSMANİYE (A.A)

08 Haziran 2011 15:03

-CHP OSMANİYE SEÇİM BÜROSUNA SALDIRI  OSMANİYE (A.A) - 08.06.2011 - CHP'nin Osmaniye'deki seçim bürosuna taşlı saldırı yapıldı. Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi'ndeki seçim bürosuna gece geç saatlerde geldikleri bildirilen kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişiler, seçim bürosunun camlarını taşla kırdı.  CHP Osmaniye İl Başkanı Kemal Tabak, yaptığı açıklamada, seçim bürosuna sabah geldiklerinde camlarının kırıldığını görünce durumu polise bildirdiklerini söyledi. Saldırıyı kınadıklarını ifade eden Tabak, yetkililerden olayı gerçekleştirenleri yakalamalarını istedi.

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