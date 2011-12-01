CHP, 'Oslo görüşmeleri' için suç duyurusunda bulunacak

T24 - CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, MİT ile PKK mensuplarının Oslo'da görüştüğü iddialarıyla ilgi olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.





Batum, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde şehit olan 7 askerin nüfusa kayıtlı olduğu illerin milletvekilleriyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi.



Görüşmelerde geçtiği iddia edilen ifadeleri okuyan Batum, bu ifadelerin anayasa ve yasalara göre suç oluşturduğunu savundu. Batum, 6 görüşme yapıldığını, okuduğu ifadelerin bu görüşmelerden 5'incisinin zabıtları olduğunu ileri sürdü. Batum, bu konuşmalar sırasında ve sonrasında 7 askerin, pusu kurularak öldürüldüğünü ifade etti.



Batum, bu olayla ilgili gazilerin suç duyurusunda bulunacağını, bunu destekleyeceklerini belirtti. Ayrıca kendilerinin de suç duyurusunda bulunacağını bildiren Batum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gazilerin başvurusunu bekliyoruz. İşin aslı, burada yaşamını yitiren insanlar. Bunun siyasallaşmasını istemediğimiz için suç duyurusunda bulunmadık ama bulunacağız. Çünkü bu üç insan, bu şehitlere, aziz hatıralarına karşı sorumludur. Dünyanın hiçbir ülkesinde, bu tür görüşme yapılamaz. İhanettir bu. Oradaki konuşmaların içeriği, bir görüşme değil, utanç verici bir paylaşma, birbirini aklama, meşrulaştırma olduğunu düşündüğümüz için suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunları da suç duyurusunda belirteceğiz. Anayasa ve yasaların bir çok maddeleri çiğnenmiştir, davayı bunlara yönelik açacağız, içinde terörü övme suçu da yer alıyor. Bu olayı, ne Başbakan'ın ne de şimdi MİT Müsteşarı olan Hakan Fidan'ın yanına bırakmayacağız. Gencecik şehitlerimizin aziz hatıralarını, ailelerin haklarını koruyacağız. Sorumluları, bu konuşmaları yapanları, bu konuşmaları yapmak için onları görevlendirenleri, layık oldukları cezaya çarptırılana kadar kovalayacağız."



"İki kez düşünürsünüz"



CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün de yaklaşık 1 hafta sonra Reşadiye olayının yıldönümü olduğunu anımsatarak, kabuklanmış bir yarayı, birilerinin gelip kanattığını söyledi.



Düzgün, 7 gencin pusuya düşürülerek şehit edildiğini, bu askerlerin izinden döndüğünü, silahsız ve sivil olduklarını ifade etti.



Hükümetin, "bu olayı PKK'nın yapmadığı iddiasını gündeme getirdiğinde", buna anlam veremediklerini belirten Düzgün, "Sonradan anladık ki Hükümet, o sırada Oslo'da pazarlık halindeymiş. Bu görüşmede, Afet Güneş, 'Orada yerleşik bir kadro değil, geçmişi olan bir yer değil, Reşadiye o kadar gelme geçme noktası bir yer ki ne zaman organize oldular da hemen birden bire aşka gelip, eylem yaptılar' diyor. Devletin üst düzey görevlisi bir kişi, bu eylemi aşka gelmek olarak tanımlıyor. Aşka gelmek, bir övgü, takdir içerir. Bu kişiler halen devletin görevlisi olarak devam ediyor. Sizin çocuklarınızı öldürenleri övenlere, ödediğiniz vergiyle maaş ödeniyor. Bu çocukların annesi, babası olduğunuzu düşünün, çocuklarınızı askere gönderirken herhalde 2 kez düşünürsünüz" diye konuştu.

