CHP önünde Baykal karşıtı eylem

T24- CHP Ankara İl Başkanlığınca, parti genel merkezi önünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek gösterisi düzenlendi. Ellerinde çeşitli pankart ve dövizler bulunan partililer, genel merkez önünde toplandı. “Vur vur inlesin, Baykal dinlesin”, “Baykal elini CHP'den çek” sloganları atan partililerin taşıdıkları “Seçimde 10 dakika çalışmayanların 1 dakika konuşma hakkı yoktur” dövizleri dikkati çekti.













Partililere yönelik ilk konuşmayı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş, Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin oylarının yükseldiğini ifade etti.

Güneş, “Bir yenilik olarak çıktık, Atatürk'ün partisi CHP'yi, Türkiye'nin ilerlemesi için yola çıkarttık. Hızla ilerliyoruz. Şimdi bu güçte ve bu sükunette olmalıyız. Her şey yolunda gidiyor” dedi.

Örgütlerin, CHP'nin enerjisi olduğunu, kendilerine verdiği desteğin de farkında olduklarını kaydeden Güneş, partide zaman zaman ufak tefek tartışmaların yaşanabileceğini, bunu olgunlukla karşıladıklarını dile getirdi.

Güneş, “Yolumuza devam edeceğiz. Yolumuzdan ödün verecek durumda değiliz. Türkiye'nin önemli sorunları, halkımızın önemli sıkıntıları var. Bunların çaresi CHP ve sosyal demokrasidir” ifadelerini kullandı. CHP Ankara İl Başkanı Tarık Şengül de iktidarı kazanamadıkları bir seçimden sonra “tatmin olduk” diyemeyeceklerini, ancak seçim sonuçlarının içinde bulunulan koşullar gözönünde tutularak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP'nin yakın zamana kadar halkla arasındaki boşluğu kapatmakta başarılı olamadığını belirten Şengül, şunları söyledi:

“Ama yakın zamanda CHP'de ortaya çıkan yenileşme hareketi ve genel başkanımızın CHP'ye getirdiği yeni soluk ve ivme, tarihsel olarak oluşan bu kopuşun, boşluğun bir kez daha kopartılmamak üzere kapanmaya başladığının da işareti oldu. 12 Haziran, tam da bu açıdan bir kopuş noktasıdır. Meydanlarda, sokaklarda, mitinglerde gördük. Her yerde halk büyük bir coşkuyla CHP'ye daha önce rastlamadığımız bir şekilde ilgi gösterdi, kucaklaştı. Aldığımız oy bizim için bir başlangıç. Bundan sonra koşarak gideceğimizden herkes emin olsun. Yüzde 50'yse o yüzde 50'yi de alırız. Ama o yüzde 26'ya dikkat edin. O yüzde 26, herhangi bir yüzde 26 değil. O yüzde 26, Türkiye'nin sağduyusu, Türkiye'nin onuru, Türkiye'yi ayakta tutabilecek gerçek direnç, CHP'nin gerçek emekçileridir. Yüzde 26, Türkiye'nin geleceğinin garantisidir. O yüzde 26, geleceğin yüzde 50'sidir.”

Şengül, iç hesaplaşmalarla zaman geçirmeyeceklerini de belirterek, yüzlerinin her zaman dışarıya dönük olacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu, lehine bir süre slogan atan partililer daha sonra Eskişehir yolu üzerinde bulunan “demir kafes” diye adlandırılan inşaata doğru yürüyüşe geçti. Burada inşaatı sloganlarla protesto eden partililere seslenen İl Başkanı Şengül, iktidar partisinin hem Türkiye'yi hem de Ankara'yı adeta bir hapishaneye çevirdiğini iddia etti.

Şengül, “Bu demir kafes, bu ucube onun en büyük örneği. Kars'taki ucubeyi görenler, Ankara'dakini görmüyor. Mahkeme kararı olmamasına karşın Kars'taki ucubeyi yıkanlar, mahkeme kararı olmasına karşın Ankara'dakine dokunmuyor, burayı gözleri görmüyor” ifadelerini kullandı. Bir süre sloganlar atan partililer daha sonra olaysız şekilde dağıldı.