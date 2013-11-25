CHP, on binlerce yurttaşın para cezası mağduriyeti için harekete geçti

Hülya Karabağlı/Ankara

31 Ekim 2013’te sona eren kısmi para cezası affını kaçıran birçok vatandaş yeniden başvuru hakkı tanınmasını talep edince CHP harekete geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, 104 maddelik torba yasadaki hükmün bakanlık tarafından yeterince duyurulmaması nedeniyle, cezalı vatandaşlara bir hak daha tanınıp tanınmayacağının Maliye Bakanlığı’nca açıklanmasını talep etti. Bakanlığın CHP’nin önerisini kabul etmesi halinde 2005 yılında kesilmiş olan 55 TL’lik bir trafik cezası için vatandaş bugün 610 TL ödemek zorunda kalmayacak.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırlayarak TBMM’ye sundu. Bir yasa teklifi hazırladığını da açıklayan Umut Oran, önergesinde, “Toplam 104 maddeden oluşan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12 Temmuz 2013 tarihinde TBMM’de kabul edildi ve 2 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi” dedi.

Umut Oran, Bakan Şimşek’e şu soruları yöneltti:

'Hangi yöntemle duyurdunuz?'

"Söz konusu haktan yararlanabilecek vatandaş sayısının artırılması amacıyla hangi etkili duyuru yöntemlerini kullandınız? Vatandaşların bu uygulamayı öğrenmesi için ne zaman nerede nasıl bir duyuru yaptınız?

Yasa hazırlığı aşamasında Geçici 2/2. Madde kapsamında beklediğiniz başvuru/hak sahibi kişi sayısı kaç idi, bunun gerçekleşme oranı ne olmuştur?

Binlerce, on binlerce vatandaşın halen bu eski idari para cezalarından mağdur olduğu ve duymadığı için bu uygulamadan yararlanamadığı gerekçesiyle uygulamanın ve başvuru tarihinin uzatılması düşünülmekte midir? Başvuru tarihini uzatacak mısınız?

'55 TL’lik ceza 610 TL oldu'

2005 yılında kesilen 55 TL’lik bir para cezasının bugün 610 TL’ye çıkması karşısında, vatandaşa bu tür cezaların tebliğ edilememesinin gerekçesi nedir? Vatandaşın idari işleyişten kaynaklanan bu mağduriyetini kim önleyecek?

Adrese Dayalı Kayıt Sistemi (ADKS) sayesinde tüm vatandaşların güncel ikamet adreslerinin bilinmesi karşısında araç ruhsatında yazılı eski adres nedeniyle cezaların tebliğ edilemediği gerekçesiyle vatandaş niçin mağdur ediliyor? Her türlü idari para cezasının tebliğinde vatandaşın ADKS’deki adresi niçin tercih edilmiyor, sistemde yazılım nedeniyle sıkıntı mı vardır?"