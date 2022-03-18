CHP'nin "Yoksulluk araştırılsın" önergesine AKP ve MHP'den ret

CHP Grubu’nun yoksulluğun araştırılması için verdiği önerge, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, “Artık Türkiye'de yoksulluk konuşulmuyor, Türkiye'de açlık konuşuluyor, açlık! AKP'liler büyük bir rahatlıkla ‘Türkiye'de yoksulluk sorunu yok’ diyor. Çünkü AKP, yoksulluğu bir parti politikası hâline dönüştürdü yani AKP yoksulluktan besleniyor” dedi.

CHP Grubu’nun yoksulluğun araştırılması için TBMM araştırması açılması istemiyle verdiği önergenin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerisi, dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

CHP Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, şunları söyledi:

“Yirmi yıla yakın AKP iktidarı döneminde yaşanan olumsuzluklar, yoksulluk, açlık sınırının çok ötesinde derin bir açmaza soktu Türkiye'yi ve bu süreçte beraberinde gelen işsizlik, halkın büyük bir kesimini yaşamdan âdeta kopardı. Bütün bunların sonucunda toplumsal refah düzeyi ve yaşam kalitesi cumhuriyet tarihî boyunca bu kadar büyük bir düşüşe sahne olmadı. Biz, Türkiye'de derin bir yoksulluğun ötesinde, müthiş bir açlığın olduğunu söylüyoruz ama gelin görün ki AKP yetkilileri, Türkiye'de yoksulluk sorununun olmadığını büyük bir pişkinlikle söyleyebiliyorlar. Bu, eskilerin deyimiyle: Halkın kahir ekseriyetinin fakru zaruret içinde olduğunun somut bir göstergesidir.”

"AKP, yoksulluktan besleniyor"

Asgari ücretin ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında olduğunu, gençlerin aldıkları kredilerini ödeyemediklerini belirten Bingöl, “Artık Türkiye'de yoksulluk konuşulmuyor, Türkiye'de açlık konuşuluyor, açlık… Yani pazar günleri pazarın son saatini bekleyip, köşelerden çıkıp pazar yerinde pazarın artıklarını toplayanların o görüntüleri bizim yüreğimizi acıtıyor. Bayat ekmek kuyruğuna giren o yaşlı büyüklerimizi görürken içimiz kan ağlıyor ama neylersiniz ki bütün bunlar söz konusuyken AKP'liler büyük bir rahatlıkla ‘Türkiye'de yoksulluk sorunu yok’ diyor. Çünkü AKP, yoksulluğu bir parti politikası hâline dönüştürdü yani AKP yoksulluktan besleniyor. Yoksulluğu derinleştirerek, onlara yaptıkları devletin sosyal yardımlarını siyaseten kendilerine mal edip buradan nemalanıyorlar” dedi.

"Mutlu azınlık, AKP kanatları altında büyüyen AKP'liler"

Bingöl, “Bir grup mutlu azınlık var. AKP'lilerin yarattığı mutlu azınlıklar kimler? Haksız ve hukuksuz yere, hak etmeden, Kamu İhale Kurumu’nun yasalarını değiştirerek, tam 87 kez kendi yandaş müteahhitlerine o işleri peşkeş çektiler, mutlu azınlık onlar. Başka, kendi bürokratlarına birden fazla maaş vererek mutlu azınlık yarattılar, mutlu azınlık işte onlar. Mutlu azınlık kim? AKP kanatları altında büyüyen şanslı AKP’liler” dedi.

"Tarih önünde yargılanacaksınız"

Bingöl, “Siz bunu reddedeceksiniz, Cumhur İttifakı reddedecek ama bu kayıtlara giriyor ve bir gün gelecek, bu yoksullukla mücadele için verdiğimiz grup önerisini niçin reddettiğinizi sizin çoluk çocuğunuz, torunlarınız, Türkiye'nin o günkü koşullarını görüp utanacaklar. Eğer ‘yoksulluk yok’ diyorsanız siz haklısınız, bu kürsüden gelir sizden özür dileriz, ama yok biz haklıysak o zaman bunun gereğini yapmadığınız için tarih önünde de yargılanacaksınız” dedi.

CHP’nin önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. (ANKA)