CHP'nin yeni sloganı belli oldu

CHP, sosyal medya hesaplarındaki görsel kimliğini yeniledi. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kullanacağı yeni sloganı da belli oldu. CHP artık "Kendine güven!" sloganını kullanacak.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi imzalı habere göre, CHP’nin Mart 2014 seçimlerinde kullanmaya başladığı, “mavi zemin üzerinde lacivert renkli CHP yazısı” içeren logo sosyal medya hesaplarından kaldırılarak, “kırmızı zemin üzerinde beyaz altı ok” bulunan standart CHP logosu profillerdeki yerini aldı.

Partinin Twitter ve Facebook sayfalarındaki kapak görseli de yenilendi. CHP’nin yeni kapak görselinde Türk bayrağı önünde Atatürk fotoğrafı yer alıyor. Gökyüzü zeminin üzerinde ise “Kendine güven!” sloganı ve CHP’nin altı ok logosu bulunuyor.