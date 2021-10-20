CHP'nin TÜGVA önerisi TBMM'de reddedildi

CHP, aralarında TÜGVA ve TÜRGEV'in de bulunduğu vakıf ve derneklere kamudan yapılan kaynak aktarımlarının boyutlarının belirlenmesi için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Önerge oy çokluğuyla reddedildi.

Son günlerde sıkça gündeme gelen TÜGVA Meclis Genel Kurulu'na da taşındı.

HDP, TÜGVA'nın araştırılmasıyla ilgili önergeyi, CHP ise; Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan ve aralarında TÜGVA ve TÜRGEV'in de bulunduğu vakıf ile derneklere kamudan yapılan kaynak aktarımlarıyla ilgili önergeyi Meclis Başkanlığı'na sundu.

Halk TV'nin haberine göre önergenin gerekçesinde, vakıfların kurucuların belirledikleri mal ve hakları bir amaca vakfetmek amacıyla kurulduğunu ancak son yıllarda vakıfların daha çok kamu kaynaklarından yararlanmak için kurulduğuna dikkat çekildi.

Konuya ilişkin yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. CHP'nin grup önerisi oyçokluğu ile reddedildi.