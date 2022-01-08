CHP'nin ‘Torpileson.com’u büyük ilgi gördü; bir gün dolmadan 250 bin kişi tıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakatta elenen gençler için site kurduklarını duyurdu. Siteyi bir gün dolmadan 250 bin kişi ziyaret etti, 500’ün üzerinde başvuru yapıldı.

KPSS’de yüksek puan almasına karşın mülakatla elenen gençlerle ilgili CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim” ifadelerini kullanarak konuya ilişkin hazırladıkları “Torpileson.com” internet sitesinin adresini verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, KPSS’de yüksek puan almasına karşın mülakatla elenen gençler için kurdukları “Torpileson.com” sitesine 24 saat dolmadan 250 binin üzerinde ziyaret yapıldığını söyledi.

500’ün üzerinde başvuru olduğunu söylerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “‘İlim Yayma Cemiyeti’nden, TÜGVA’dan TÜRGEV’den listeler geliyor, onlar korunuyor, biz ne yapsak sonuç alamayız’ diyen çok sayıda genç var” ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizi bizden hukuksal destek almak üzere, bu siteye başvurmaya davet ediyorum”

Cumhuriyet’te yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS’de yüksek puan almasına karşın mülakatla elenen gençlerle görüşmüş ve bu sorunu yaşayanlara hukuki destek vereceklerini söylemişti. Kılıçdaroğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim” ifadelerini kullanarak konuya ilişkin hazırladıkları “Torpileson.com” internet sitesinin adresini verdi.

“Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim” diyen Kılıçdaroğlu, “KPSS’de yüksek puan alıp sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almak üzere, bu siteye başvurmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri torpil”

İnternet sitesine daha 24 saat dolmadan 250 binin üzerinde ziyaret yapıldığını belirten Adıgüzel, “Bundan sonraki süreçte hukuk işlerimiz başvuran arkadaşlarımıza ulaşarak, onların hangi konuda yardıma ihtiyacı varsa yardımcı olmaya çalışacak” dedi. İlk günden bu başvuru sayılarına ulaşılmasını değerlendiren Adıgüzel, “Biz CHP olarak sadece bir tweet atıp sorunu o noktada bırakmıyoruz. Hem mağduriyeti yaşayanlarla buluşuyoruz hem de çözümlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri torpil” diyen Adıgüzel, “Mağdur olan binlerce genç var. Gece gündüz çalışıyorlar ama tanıdıkları olmadığı, bir partiyle bağları bulunmadığı için hayalleri çalınıyor. Biz de buna karşı her zaman diyoruz ki iktidara geldiğimizde tüm seçimleri liyakate göre yapacağız. KPSS’de başarılı olanların hakkının yenmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

"Biz ne yapsak sonuç alamayız’ diyen çok sayıda genç var”

İnternet sitesi dışında telefonla da kendilerine ulaşanlar olduğunu söyleyen Karabıyık, “Mağdur gençler bize ulaşıyorlar, ‘Arkamızda durun, bizim sesimizi duyurun, neden mağdur olduğumuzu bilmiyoruz, başvurunca bilgi alamıyoruz, dava açınca da sonucunu ezbere biliyoruz’ diyorlar. ‘İlim Yayma Cemiyeti’nden, TÜGVA’dan TÜRGEV’den listeler geliyor, onlar korunuyor, biz ne yapsak sonuç alamayız’ diyen çok sayıda genç var” ifadelerini kullandı.