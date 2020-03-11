CHP’nin RTÜK adayları belli oldu

CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici’nin ismini yeniden Meclis Başkanlığı'na bildirdi. İkinci aday ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp oldu.

TBMM Genel Kurulu’nda boş bulunan RTÜK üyeliği için seçim yapılacak. CHP kontenjanından yapılacak seçim için iki aday Meclis Başkanlığı’na bildirildi.

CHP kontenjanından RTÜK’e seçilen Faruk Bildirici’nin üyeliği, Bildirici’nin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in aynı zamanda TÜRKSAT yönetim kurulunda yer almasının hukuka aykırı olduğunu iddia etmesinin ardından “tarafsızlığını yitirdiği” gerekçe gösterilerek düşürüldü. Bildirici, hukuka aykırı olarak nitelendirdiği bu kararı mahkemeye taşıdı, ancak mahkemeden henüz bir sonuç çıkmadı. Aynı süreçte RTÜK Başkanı Şahin de TÜRKSAT’taki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Meclis tarafından seçilen bir üyenin RTÜK tarafından düşürülmesi AK Parti ile CHP arasından gerilime neden oldu. CHP, AKP’ye Bildirici’nin boşalan üyelik için yeniden aday gösterileceği mesajını iletti. AKP’den CHP’ye gelen mesaj ise “Seçmeyiz” oldu.

Duvar'ın haberine göre CHP, aldığı karar doğrultusunda RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici’nin adını yeniden Meclis Başkanlığı’na bildirdi. Ancak RTÜK üyeliği için iki aday gösteriliyor. CHP ikinci sırada da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp’i aday olarak bildirdi.

Meclis teamülleri ve partilerin centilmenlik anlaşmasına göre tüm partiler, aday belirleme hakkı bulunan siyasi partinin ilk sırada gösterdiği adaya oy veriyor. Bugün yapılacak seçimde AKP’nin alacağı farklı bir tutumun Meclis’teki geleneğin zarar görmesine yol açacağı ifade ediliyor.