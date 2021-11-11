CHP'nin OHAL İnceleme Komisyonu kararları için verdiği araştırma önergesi reddedildi

CHP, TBMM Genel Kurulu'na, Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu'nun verdiği kararlardaki tutarsızlıkların ve neden olduğu mağduriyetlerin araştırılması için önerge verdi. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, komisyonun suç işlediğini savunarak, "Bu suça ortak olacak mıyız, yoksa bu suçu durduracak mıyız" diye sordu. CHP'nin önergesi, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

CHP Grubu, TBMM Genel Kurulu'na, "OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun verdiği iade ve ret kararlarındaki tutarsızlıklar ve bunların yol açtığı mağduriyetlerin belirlenebilmesi ve giderilebilmesi amacıyla araştırma önergesi verdi.

"Bu suça ortak mı olacağız, yoksa bu suçu durduracak mıyız?"

Önergenin gerekçesini, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu açıkladı. Genel Kurul'da söz alan Kaboğlu, "Bugün itibariyle 36 dosyasında suç işlenmiştir ve suç işlenmeye devam edecektir. Bu suça ortak olacak mıyız, yoksa bu suçu durduracak mıyız" diye sordu.

Kaboğlu, "OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun, 1 yılı OHAL döneminde, 3 yılı OHAL döneminden sonra olmak üzere 5. yıl. Yüzde 12'si dışında ‘ret' şeklinde verdiği kararları nedeniyle bizim 17 Haziran 2021 günü 189 maddeden oluşan 12 kanun teklifinden biri de bu mağduriyetlerin giderilmesine yönelik olan, hakkında kesin hüküm bulunmayan mağdurların iade edilmesine ilişkindi" dedi.

"Komisyon Anayasa üstü konuma kendisini sürükledi"

Kaboğlu, "Öğretim üyeleri barış bildirisine rıza verdiler, fakat sadece 63 üniversite rektörü YÖK ile iş birliği yaptı; 406 öğretim üyesinin uzaklaştırılmasına ilişkin ek listelerde adları yer aldı. Yani barışa rıza gösteren öğretim üyelerinin sadece yüzde 18'i. Yüzde 82'si şu an üniversitelerde. Haksızlık nasıl yapıldı? Rektör, Anayasa dışı dosyaları iletti. Bu yanlışları düzeltmek amacıyla komisyon kurduk ve komisyon kendisi için öngörülen statünün çok üstüne taşıdı ve Anayasa üstü konuma kendine sürükledi" diye konuştu. Kaboğlu, Komisyon'un Anayasal suç işlediğini savundu.

CHP'nin önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. (ANKA)