CHP'nin 'Milletin Sesi' mitinginin programı belli oldu: Muhalefet liderleri katılacak mı?

CHP, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'nun cezasını onamasının ardından Bursa'da yapılacak 'Milletin Sesi' mitingini İstanbul'a taşıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, cumartesi günü yapılacak olan mitingin ayrıntılarını açıkladı. "Ekonomi, hak kaybı, mağduriyet ve elektrik faturasından tutun da 3600 ek göstergeye kadar her şey konuşulacak" diyen Salıcı, İstanbul İl Başkanlığı'nın diğer siyasi partilerin il başkanlıklarına davet göndereceğini söyledi. Salıcı, 6'lı masanın liderlerinin katılıp katılmayacağına ilişkin de konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Karar, muhalefetin büyük tepkisini çekerken CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer Kaftancıoğlu'na destek gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 21 Mayıs'ta Bursa'da yapılması planlanan 'Milletin Sesi' mitinginin İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

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"Mitingte halkla beraber olacak"

Cumartesi günü Maltepe Sahil Miting Alanı'nda saat 18.00'de yapılacak olan 'Milletin Sesi' mitinginin ayrıntılarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhuriyet'ten Deniz Oğan’a anlattı. Salıcı, Mersin'de gerçekleşen miting akışının geçerli olacağı İstanbul mitingi için "İstanbul'daki siyasetçi arkadaşlarımız, belediye başkanları, milletvekilleri, genel başkan yardımcılığı yapan arkadaşlarımız halkımızı selamlayacak. Vatandaşlarımız yaşadığı sorunu kendi cümleleriyle anlatmak için kürsüye gelecek. Sorunlarını, sıkıntılarını içinde bulundukları durumu Türkiye'nin sıkıntılarını anlatacaklar. Ondan sonra Genel Başkanımız kürsüye gelecek ve konuşma yaparken yalnız olacak" dedi. Onun dışında bütün milletvekillerinin halkın arasında olacağını belirten Salıcı, "CHP'li çok önemli siyasetçiler mitingte halkla beraber olacak" ifadelerini kullandı.

6'lı masanın liderleri katılacak mı?

Salıcı, güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı açıklayan masanın diğer üyeleri olan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katılıp katılmayacağına ilişkin bir fikri olmadığını söyledi.

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