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CHP'nin İzmir adayı Soyer'den ilk açıklama

"Uzun bir yürüyüşe başlıyoruz"

28 Ocak 2019 09:06

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer adaylığının kesinleşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz" dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer adaylığının kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamasında, "Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın" dedi.

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