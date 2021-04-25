CHP'nin 'insan kaçakçılığı araştırılsın' teklifi Meclis'te 2.kez reddedildi

Belediyeler aracılığıyla, hizmet pasaportları kullanılarak yurt dışına insan kaçakçılığı yapılmasını araştırmak için TBMM’de yapılan ikinci başvuru da AKP tarafından reddedildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “TC Pasaportu Türkiye’nin dünyadaki itibarı demektir. Bu pasaportun insan kaçakçılığında kullanılmasının Meclis’te tartışılması soruşturulması gerekir. Ama AKP Komisyonda görüşülmesine bile yanaşmıyor” dedi.

CHP’nin "Belediyeler aracılığıyla insan kaçakçılığını Meclis araştırsın" önergesinin AKP tarafından reddedilmesinin ardından, CHP’nin, Dışişleri Komisyonu’nun bu gündemle toplanması için yaptığı başvuru da TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AKP’li Akif Çağatay Kılıç tarafından reddedildi.

Kılıç’ın tutumuna tepki gösteren komisyonun CHP’li üyesi Utku Çakırözer, “TC Pasaportu Türkiye’nin dünyadaki itibarı demektir. Bu pasaportun insan kaçakçılığında kullanılmasının Meclis’te tartışılması, araştırılıp soruşturulması gerekir. Ama AKP Komisyonda görüşülmesine bile yanaşmıyor. Ama biz bu meselinin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Çakırözer İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle Meclis’te verdiği soru önergesinde, 15 Temmuz darbe davalarında yargılanan FETÖ sanıklarından kaçının yurtdışına ‘gri pasaport’ kullanarak kaçtıklarını sordu. Çakırözer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da “gri pasaport skandalı ortaya çıkmadan Dışişleri Bakanlığını uyaran Hannover Başkonsolosluğu’nda görevli iki diplomatın neden görevden alındığını” sordu.

AKP'den 3.ret

CHP’nin “belediyeler aracılığıyla insan kaçakçılığını Meclis araştırsın” araştırma önergesinin geçen hafta AKP oylarıyla reddedilmesinin ardından, muhalefet milletvekilleri “hizmet damgalı pasaportların uluslararası krize dönüşmesi” gündemiyle TBMM Dışişleri Komisyonu’nun toplanmasını istedi. CHP’nin TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü olan Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz tarafından kaleme alınan toplantı çağrı dilekçesi Çarşamba günü Dışişleri Komisyonu Başkanlığı’na iletildi. Ancak Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç talepte bulunan komisyon üyesi CHP milletvekillerine gönderdiği yanıtta, “İçtüzüğün komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve zamanı başlıklı 35. maddesi uyarınca talebiniz yerine getirilmemektedir” diyerek talebi reddetti.

"Peşini bırakmayacağız"

AKP’li Kılıç’ın tutumuna TBMM Dışişleri komisyonu üyesi CHP’li Utku Çakırözer tepki göstererek şunları söyledi:

“Önce Meclis’te araştırma komisyon kurulması talebimiz reddedildi, şimdi de meselenin Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmesi talebimiz reddediliyor. TC pasaportu Türkiye’nin itibarıdır, hepimizin itibarıdır, Meclis’imizin de itibarıdır. Bu pasaportun yurtdışına insan kaçakçılığında kullanılmasının, ülkemizin itibarına verdiği zararı Meclis konuşmayacak da kim konuşacak? Sanırım yarası olan gocunuyor ki konuşmaktan kaçıyorlar. Biz CHP olarak bu rezaletin perde arkasını aydınlatana kadar peşini bırakmayacağız” dedi.

"15 Temmuz sanığı FETÖ'cüler de mi gri pasaportla kaçırıldı?"

Gri pasaportlara ilişkin TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi de veren Çakırözer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“-Yıllar itibariyle gri pasaport verilen yurttaş sayısı kaçtır? Pasaport verilen kaç kişi yurtdışına çıkmıştır?

-Yurtdışına çıkanlardan kaç kişi geri dönmedi? Dönmeyenlerden kaç kişi kamu personelidir, kamu personeli olmayan kişi sayısı kaçtır?

-15 Temmuz darbe davalarında yargılanan firari FETÖ sanıklarından gri pasaport kullanarak yurtdışına kaçanlar var mıdır? Varsa bu isimlere gri pasaport hangi gerekçe ile kimler tarafından verilmiştir?

-Darbe girişimi öncesinde bu pasaportların dağıtımında görev alan İçişleri Bakanlığı yetkililerinden FETÖ davalarında yargılananlar var mı? Bu isimlerin gri pasaport dağıtımıyla ilgileri ve kimlere bu pasaportları verdikleri Bakanlık tarafından araştırılmakta mıdır?

-Kamu personeli olmayıp mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kaç kişiye gri pasaport verilmiştir? Bunlardan kaçı geri dönmemiştir?

-Gri pasaport ile yurtdışına gidip geri dönmeyen kişilerin akıbeti hakkında gittikleri ülkelerin makamları ile iletişime geçtiniz mi?

-Gri pasaportların bazı kesimler tarafından parayla verildiği ve bu işin bir rant kapısı haline getirildiği iddiaları ile ilgili ne gibi çalışmanız olacak?”

"İhbar eden diplomatlar görevden alındı mı?"

CHP’li Çakırözer, Türkiye’nin Hannover Başkonsolosluğu’nda görevli diplomatların Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından gri pasaport verilenlerle ilgili şüphelerini Bakanlığa bildirmelerinin ardından görevden alındıkları iddialarını da Meclis’e taşıdı. Çakırözer, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na da şu soruları yöneltti:

“-Hannover Başkonsolosluğu’nda görevli G.F. ve M.F. isimli iki diplomat Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin Hannover’e kaçırdığı gri pasaport taşıyan isimlerin listesinden şüphelenerek Bakanlığı uyardığı doğru mudur?

-Bu ihbarlar doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı hangi işlemleri yürütmüştür?

-Bu iki diplomatın uyarı ve ihbarları sonrasında görevlerinden alınarak Türkiye’ye geri çağrıldıkları doğru mudur? Görevden alınma gerekçeleri nedir?”

Ne olmuştu?

CHP'li Meclis Grup Başkanvekili Günnur Tabel, 15-27 Eylül 2020 arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' projesi kapsamında Almanya'ya gönderildiğini, ancak gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı ise sözkonusu iddialarla ilgili müfettişlerin görevlendirildiğini duyurmuştu.