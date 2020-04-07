CHP'nin infaz paketiyle ilgili muhalefet şerhi Adalet Komisyonu'na sunuldu: Haberin suç sayılması Anayasa'ya aykırıdır

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, “Anayasaya aykırılık” vurgusu yapılan şerhte şu ifadelere yer verildi:

Eşitlik ilkesinin ihlali!

“Yargı bağımsızlığının olmadığı talimatla tutuklama ve yargılamaların yapıldığı, siyasallaşmış bir sistemde, cezaevlerini boşaltmak soruna kalıcı çözüm olmayacaktır. AKP iktidarına yapılan en ufak bir eleştiri içeren iletiye karşı savcılar harekete geçmekte vatandaşlar tutuklanmaktadır. Muhalif kimlikleri bilinen yazarlar ve gazeteciler yaptıkları haberler gerekçe gösterilerek, yargılanmakta ve cezaevine gönderilmektedir. FETÖ Borsası'nı ortaya çıkartan gazetecilerin tutuklandığı bir sistemde asıl sorun adil yargılanma hakkının olmamasıdır.”

"Söz, yazı, slogan ve eylemler, şiddet ve silah kullanımından ayrı tutulmalı"

Muhalifler, gazeteciler terörist suçlaması görüyor. Bu nedenle terör suçlarında asıl ölçüt, şiddet ögesi olmalı. Şiddete bulaşmayan söz, yazı, slogan ve eylemler, şiddet ve silah kullanımından ayrı tutulmalıdır.

"Teklifin bu şekilde yasalaşması, Anayasa'ya aykırı"

Teklifte düşünce suçları ve siyasi suçlar gibi çoğu bu kapsamda yer alan terör suçları, bir torba olarak işleme tabi tutularak indirim ve af kapsamının dışında tutulmuştur. Yaratılan istisna, eşitlik ilkesinin ihlalidir. Teklifin bu şekilde yasalaşması, Anayasa'ya aykırı olacaktır.”